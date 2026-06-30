Bomba a Ranucci, quattro arresti. Ma resta il mistero sui mandanti

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«Facciamo la storia!». Così parlavano, intercettati, quelli che la procura ritiene gli autori dell’attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestati alle prime luci dell’alba di martedì dai carabinieri su ordine dell’antimafia capitolina. Un atto «intimidatorio», il loro, che ha causato il danneggiamento delle due autovetture del giornalista di Rai 3 e quello del cancello della sua abitazione. E che, considerato il tipo e il quantitativo di esplosivo utilizzato, avrebbe potuto