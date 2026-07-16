«il sottosegretario pensava che il generale parente fosse una fonte»

«Bomba, Fazzolari e i servizi». L’audizione segreta di Ranucci

enrica riera e nello trocchia
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16 luglio 2026 • 07:00

Dopo l’attentato, il conduttore di Rai tre venne sentito dalla commissione Antimafia. Ecco il testo finora secretato. Sul meloniano e i pedinamenti non ci fu nessun riscontro

Tra le centinaia di carte dell’inchiesta per individuare i responsabili dell’attentato contro Sigfrido Ranucci c’è anche l’audizione del conduttore davanti alla commissione parlamentare Antimafia. È la parte secretata che ora Domani può svelare. Il volto di Report ai primi di novembre dello scorso anno arriva a palazzo San Macuto. Sono passate due settimane dalla bomba. Il giornalista mette in fila quanto accaduto, fa mente locale, parla di episodi che riguardano i servizi segreti e anche della

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