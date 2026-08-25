Bombe, parole e omissioni. Faro sui silenzi di Ranucci

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Un silenzio, una dimenticanza o una sottovalutazione su cui i pm della procura di Roma vogliono fugare ogni dubbio. Perché il 2 luglio Sigfrido Ranucci, sentito come testimone dagli inquirenti, non ha parlato degli avvertimenti su possibili pericoli dell’«amico fraterno» Valter Lavitola? Perché quel giorno il conduttore di Report ha vagliato, davanti ai magistrati capitolini, le piste sulle bomba – passando dall’ipotesi di un «pazzo sconsiderato» fino alla criminalità organizzata e ai cantieri n