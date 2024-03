Aprono il 18 marzo le domande per le sedute sostenute nel 2023. Per quelle del 2024 se ne riparlerà più avanti. La prima edizione del bonus era stata un successo, ma i fondi sono diminuiti. Sensi (Pd): «Troppi ritardi, per il governo questa non è una priorità». La Camera discute una legge per lo “psicologo di famiglia”

Si potranno presentare da lunedì 18 marzo le domande per il bonus psicologo, il contributo introdotto nel 2022 dal governo Draghi per sostenere chi affronta un percorso di psicoterapia. Le richieste sono aperte fino al 31 maggio, ma solo per i contributi che coprono le sedute sostenute nel 2023. Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi – ha fatto sapere l’Inps – la finestra temporale sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Nella sua prima edizione la misura aveva avuto grande successo. Sono arrivate quasi 400mila richieste, ma ne sono state accettate solo 40mila (circa il 10 per cento) con i 25 milioni di euro che erano a disposizione. Solo ora, dopo vari passaggi che hanno allungato i tempi, siamo arrivati alla riedizione per il 2023. Per il 2024 è invece prevista una dotazione di 10 milioni: il finanziamento è più ristretto rispetto al passato, ma più ampia è la somma a disposizione del singolo paziente.

«Con un gruppo di lavoro che ha coinvolto sei università, da nord a sud, abbiamo monitorato l’andamento del bonus nella sua prima versione – dice a Domani Laura Parolin, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia – I terapeuti hanno registrato effetti molto positivi sui pazienti, sia a livello di sintomi che di soddisfazione». Del resto, del bonus hanno usufruito anche persone in difficoltà economica che si sono presentate per la prima volta e hanno intrapreso un nuovo cammino.

Una buona idea

Per il 2023 il beneficio del bonus arriva a 50 euro per ogni seduta e l’importo massimo è parametrato in base a tre fasce: con un Isee inferiore a 15mila euro è di 1.500 euro per beneficiario, con un valore tra 15mila e 30mila è di 1.000 euro e con un Isee fino a 50mila è di 500 euro. Una volta ricevute le richieste, le graduatorie degli aventi diritto saranno elaborate dando priorità alle persone meno abbienti e, a parità di situazione reddituale, in base all’ordine di presentazione della domanda. Quello di lunedì non è quindi un vero e proprio click day.

«Con il senno di poi, è stata una misura con luci e ombre. Qualcuno temeva potesse essere un bonus fallito, con una penuria di richieste, ma così non è stato. E anche il pericolo di truffe è stato evitato – dice a Domani Filippo Sensi, senatore del Pd e padre del bonus – Di contro, c’è il fatto che la procedura di richiesta è troppo lenta ed è macchinoso fare domanda e vedersela accettata». Lo stesso vale per gli psicologi, che per avere lo storno del servizio offerto devono passare attraverso quattro fasi di registrazione e pazientare a lungo.

«Dopodiché, anche una sola persona che grazie al bonus avesse la possibilità di fare un percorso di cura per la sua salute mentale varrebbe la battaglia» ripete Sensi, che è critico con la scarsa attenzione al tema da parte del governo: «L’interesse per la salute mentale è cresciuto molto negli anni, ma quello della politica e dei governi è ancora esiguo. Se proroghi il contributo ma tagli i fondi e tardi con i decreti significa che questa non è una tua priorità».

Decreti e rimborsi

Un lato negativo della norma ha riguardato, come troppo spesso in Italia, la sua attuazione. Le modalità per poter accedere al bonus sono arrivate in ritardo, con l’approvazione a fine novembre del decreto a firma dei ministri della Salute e dell’Economia, che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale a inizio gennaio. E solo a metà febbraio l’Inps ha licenziato la relativa circolare.

Dopo l’invio delle domande e la loro eventuale accettazione, l’Inps deve poi verificate l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni (che nel 2022 ha registrato qualche ritardo) e provvedere al pagamento delle prestazioni erogate dai terapeuti per cui «sia stata emessa fattura entro il mese successivo a quello di caricamento nella procedura». Il tutto tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dai professionisti.

Proprio questi passaggi hanno messo (e potrebbero ancora mettere) in difficoltà i singoli psicologi, ma anche quelle piattaforme che offrono supporto online. È il caso di Unobravo e di Serenis, che negli ultimi due anni hanno oscillato tra entusiasmo e rifiuto del bonus psicologo. Soprattutto per problemi di natura tecnica. Molti professionisti che collaborano con le piattaforme hanno rinunciato a fruire prestazioni attraverso questo strumento, vista l’incertezza generale.

Lo psicologo di base

La nuova tornata del bonus si incrocia poi con un’accelerazione verso l’istituzione dello psicologo di famiglia, una figura che nel pubblico dovrebbe affiancare medici di base e pediatri. Gli “psicologi delle cure primarie” andranno a lavorare nelle nuove Case di comunità, strutture create con i fondi del Pnrr per svuotare i pronto soccorso da prestazioni non emergenziali. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dato l’ok al testo in discussione alla Camera, ma ci vorranno altri passaggi prima di arrivare all’assunzione degli specialisti.

«In Lombardia è nato da poco un servizio di psicologia delle cure primarie, ma altra cosa è introdurre lo psicologo di base. Io spero in una legge nazionale per uniformare la situazione ed evitare che alcune regioni vadano avanti e altre restino indietro – dice ancora Parolin, docente all’Università Bicocca di Milano – E poi farebbe riflettere sulla figura che serve per questo servizio, che deve lavorare sulla valutazione, il sostegno, gli interventi e favorire la prevenzione nei confronti dei più giovani».

La norma prevede uno psicologo ogni 4-7 medici di base. Ciò significa che si dovranno mettere in conto oltre 5mila assunzioni, dato che gli psicologi attivi dipendenti di Asl e ospedali sono già oberati. Per farlo non basteranno i fondi stanziati (25-30 milioni): il contributo economico delle regioni sarà quindi indispensabile e sempre a loro spetterà il compito di organizzare il servizio.

«Di figure di questo tipo c’è bisogno in tutti i luoghi, dalla scuola all’università al mondo dello sport. La Camera sta lavorando per unire le proposte di vari gruppi parlamentari e sono fiducioso che nel 2024 lo psicologo di famiglia sarà realtà – conclude Sensi – Ma bisogna anche pensare alle coperture e ai decreti attuativi, altrimenti si sventola una bandiera senza effetti sulle persone». Lo mostra proprio la storia del bonus, una buona riforma che da sola non basta.

