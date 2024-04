Che la storia sia materia viva e spesso utilizzata in senso divisivo e fazioso, ce lo ricordiamo ogni 25 aprile e a ogni ricorrenza costituente per la Repubblica nata dall’antifascismo. Anche per questo è importante un lavoro in uscita in questi giorni, e che viene presentato a Roma durante gli eventi che ricordano l’ottantesimo anniversario del Rastrellamento del Quadraro e quelli del comune di Roma per il 25 aprile, sulla lotta partigiana delle borgate romane. Si tratta del volume pubblicato da ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti) a cura di Riccardo Sansone e Anthony Santilli, VIII Zona. Pratiche di Resistenza e reti clandestine a Roma. Il lavoro, scritto a più mani, racconta in particolare la lotta contro gli occupanti nazisti e i loro complici fascisti nelle borgate della zona Est della Capitale.Il primo appuntamento si è svolto il 20 aprile alla scuola Piaget Diaz.

Il volume curato da Santilli e Sansone è un tassello per comprendere meglio la complessità del periodo che va dall’8 settembre 1943 al 4 giugno 1944. La storia di Roma Città Aperta racconta di cittadini e cittadine tutt’altro che passivi. “VIII Zona” si riferisce alla suddivisione delle formazioni partigiane della Capitale decisa dal CLN dopo l’8 settembre.

Il libro si divide in tre parti, saggi, testimonianze, biografie, con l’aggiunta di tre storie illustrate, come scrive Walter De Cesaris nella prefazione. Per il fascismo, «tutta la cintura di Roma, dell’Urbe Caput Mundi, è una bruttura di sudice baracche, un disordinato assedio di cenci pestilenti. Pestilenze fisiche e morali, perché i germi del vizio e del delitto allignano in quei tuguri con tutte le loro più velenose insidie».

VIII Zona

Le azioni dei partigiani dell’VIII Zona vengono quindi stigmatizzate come quelle di delinquenti comuni, così successe ai gappisti che uccisero il “fascistissimo” commissario Stampacchia mandato a sedare «il nido di vespe» che era il Quadraro e tutta VIII zona (la definizione fu coniata, non con particolare simpatia, dal console tedesco di allora).

Nel libro si trovano storie note, come il rastrellamento del Quadraro appunto che viene arricchito da nuovi spunti come la storia di Michele Ascoli, ebreo sfuggito alla razzia del Ghetto, che viene spedito con gli altri uomini verso la Germania senza che nessuno scopra la sua ebraicità e si salva. O della partecipazione di Goliarda Sapienza e del padre, l’avvocato Giuseppe, assieme ad una rete di siciliani emigrati alle prime bande che si costituivano dopo l’8 settembre.

Si racconta il ruolo delle osterie luoghi di organizzazione e sovversione fondamentali, si scoprono e si approfondiscono biografie e storie di partigiani urbani, di martiri delle Fosse Ardeatine il tutto tramite diari inediti, ricerche d’archivio, testimonianze da cui viene fuori il ritratto di una periferia complessa e ribelle, dove anche i salesiani del noviziato e la polizia africana italiana (PAI) hanno un ruolo nella liberazione di Roma.

Maria Andreani: una storia

Una storia esemplificativa è stata scoperta da Eva Muci. Si tratta del caso di Maria Andreani, che nasce a Montefortino, allora in provincia di Ascoli Piceno, sposata con Rinaldo N., bracciante. Come tanti paesani i due si trasferiscono a Roma, che negli anni 30 scoppia di lavoro perché il Duce vuole cambiare il volto alla Capitale. Da bracciante Rinaldo diventa operaio edile. Di Maria c’è la foto segnaletica. Inizia ad essere sorvegliata dalle autorità dall’agosto del 1931.

Succede in quel periodo che Nicola V., «un allievo della Milizia Nazionale Forestale, aveva ricevuto una lettera firmata da Rinaldo N., contenente gravi offese e ingiurie verso il Capo del Governo, le gerarchie del Partito Nazionale Fascista e verso la Milizia. La lettera, sgrammaticata e a tratti incomprensibile, recita:

«È un pezzo che ignoro e ora di farlo finito, tu da me non avanzi niente non dovete mettermi paura perché indossi la camicina nera io ti vado in gulo a te e quel porco di Mussolini che ta fatto passare grado. [...] Cornuto e figliacco sei un vile e mascalzone e troffatore che sfrutti la povera gente come si sfruttato ha me e non sei buono di farmi del male [non sei capace di farmi del male] che tanto non mi trovi. [...] Mascalzone te e la camicia nera».

La lettera vorrebbe essere una minaccia al miliziano ma anche una dichiarazione di odio per il fasicsmo e per Mussolini.

Dopo questa prima lettera Nicola V. riceve altre lettere in cui si alternano la delazione di un fantomatico collega di Rinaldo N. in cui si intima di arrestarlo immediatamente, a quelle in prima persona di Rinaldo di minacce e ancora insulti al fascismo. In una delle lettere si fa accenno anche ad un possibile attentato a Mussolini che Rinaldo starebbe preparando.

Alla fine la polizia va effettivamente a prelevare Rinaldo, l'operaio si dichiara estraneo ai fatti e getta subito sospetti sulla moglie. Convocata in Questura Maria, si dichiara innocente e afferma che il marito è un delinquente che è stato più volte in carcere e che la maltratta. I questurini con la scusa di una dichiarazione fanno scrivere qualcosa a Maria e la calligrafia sembra la stessa delle lettere. Maria, portata al commissariato di Porta Maggiore, alla fine confessa: «Sin dai primi tempi della nostra unione mio marito mi ha sempre bastonata perché pretende che con poche lire alla settimana gli facessi trovare due pasti al giorno. Dopo due anni di matrimonio diedi alla luce una bambina, che ora conta 5 anni, ed anche allora una violenta scenata con bastonate perché mio marito diceva che la bambina non era sua figlia. Stanca di continui maltrattamenti e dato i cattivi precedenti di mio marito, giorni or sono pensai di liberarmene facendolo carcerare e così progettai di scrivere lettere oltraggiose verso la persona del Duce, delle Gerarchie del P.N.F e della M.V.S.N.».

Donne ribelli

Maria continua precisando che ha scritto le lettere unicamente per far incriminare il marito, ma che assolutamente non ha niente contro il fascismo, anzi ha un fratello che si chiama Italo che è avanguardista. Intanto la Regia Questura di Roma scrive: «L’Andreani non ha precedenti in linea politica ma risulta donna di facili costumi e per nulla dedita alla famiglia», come se effettivamente, pur non essendo un reato politico, si trattasse comunque di un campanello d’allarme. Maria Andreani verrà mandata al confino ad Isernia e continuerà ad essere sotto sorveglianza attiva per anni, una donna non conforme e ribelle è di sicuro pericolosa, anche se non risulta, dalle successive note poliziesche di chi la sorveglia, condurre alcuna attività politica.

Andreani proverà a difendersi con lettere e lo stesso farà sua madre scrivendo direttamente al Duce. Naturalmente niente viene chiesto al marito sulle accuse di maltrattamento denunciate dalla moglie. Mussolini le ritirerà il provvedimento di confino nel novembre 1932 assieme ad altri 757 confinati in occasione del decennale della Marcia su Roma. La donna però resta sotto sorveglianza, dopo l’invasione della Polonia, nel 1939 la PS chiede se Andreani svolge attività sospette. I carabinieri di Ancona spiegano che Maria vive con i suoi genitori a Montefortino, separata di fatto dal marito Rinaldo N. e che conduce una vita ritirata. Viene tolta dalla lista dei sovversivi solo nel dicembre del 1943. Morirà a Montefortino nel 1977 all’età di 70 anni. Alla fine Maria, si potrebbe dire, ha utilizzato con successo gli strumenti repressivi del regime, per sfuggire ad una vita di violenze.

«La storia di Maria Andreani - conclude Muci - è anche testimonianza di un netto rifiuto del determinismo fatalista che spesso affligge le donne: la sua vita sarebbe potuta continuare così come era iniziata. Decide invece di imporre un nuovo corso, di interrompere il ciclo immaginando un’altra vita, prefigurando una sua liberazione».

