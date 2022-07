Borse tranquille e spread in leggera risalita di fronte a una crisi di governo le cui conseguenze e gravità non appaiono ancora del tutto chiare

Nonostante le dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio, respinte almeno fino a mercoledì da Sergio Mattarella, la borsa di Milano apre in leggero rialzo, a più 0,11 per cento, e poi accelera fino a toccare più 1 per cento. Le altre borse europee sono in situazione simile, per ora. Francoforte, una delle migliori, apre a più 0,45.

Lo spread tra titoli di stato decennali italiani e tedeschi è in leggera crescita e apre a 225 punti, contro i 217 a cui aveva chiuso ieri.

