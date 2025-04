Già la Borsa indonesiana in apertura di giornata dopo la lunga pausa festiva che oggi segna un calo del 9 per cento nelle prime ore di oggi, provocando una sospensione delle contrattazioni di 30 minuti. L'indice principale (.Jkse) ha ceduto per l'esattezza il 9,2 per cento ai minimi da giugno 2021 nei primi scambi. Dopo la revoca dell'interruzione delle contrattazioni, l'indice ha recuperato parte delle perdite ed era in calo di circa l'8,5 per cento. In discesa la rupia che ha ceduto l'1,8 per cento a un minimo storico.