Dopo una seduta entusiasmante già in Asia, anche in Europa le borse aprono più che positive dopo la decisione di Donald Trump di rinviare di 90 giorni i dazi. Bene Piazza Affari che va subito vicina al 3 per cento, in crescita anche Londra e Parigi, Francoforte la migliore.

Apertura in netto calo per lo spread: in avvio di seduta il differenziale di rendimento tra il Btp decennale e il Bund tedesco di pari durata è a 118 punti base, dai 129 punti segnati alla chiusura di ieri.