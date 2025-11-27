le donazioni al sindaco di venezia

Brugnaro nei guai. Chiusa l’indagine sui finanziamenti

Il sindaco di Veezia Luigi Brugnaro
Enrica Riera
27 novembre 2025 • 20:06

I pm notificano un nuovo avviso di conclusione indagine al sindaco . L’accusa è di falso e finanziamento illecito. Le anomalie finanziarie già ricostruite da Domani

Falso in atto pubblico e finanziamento illecito per la campagna elettorale del 2020. Sono queste le accuse che la procura di Venezia muove nei confronti del sindaco Luigi Brugnaro a cui nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Secondo i pm Roberto Terzo, Federica Baccaglini e Laura Villa, il primo cittadino non solo avrebbe “sforato” il tetto di spesa elettorale e pertanto violato i limiti stabiliti dalla legge, ma avrebbe anche ricevuto finanziamenti opachi d

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.