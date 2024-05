Non solo le polemiche per la foto sul palco della convention di Fratelli d’Italia con lo slogan per le europee. Da quattro mesi la figlia di Lo Voi, capo della procura di Roma (competente in caso di denunce o esposti a carico dell’Agenzia per la cybersicurezza), lavora con lui, che si difende. Qualche anno fa smontava i decreti Salvini e chiedeva lo scioglimento di Fondi: Meloni era contraria

Quando Giorgia Meloni chiama, i manager pubblici rispondono. Anche se, visto il loro ruolo, dovrebbero garantire imparzialità. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere una foto scattata a Pescara, durante la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia.

Sul palco il capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Bruno Frattasi, e il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, attorniati dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dal deputato Giulio Tremonti e dalla senatrice Isabella Rauti, e con in mano una maglietta con lo slogan della campagna elettorale per le europee del partito.

Per le opposizioni – da Italia viva ad Avs – si tratta di una «violazione dell’indipendenza che due servitori dello stato, un prefetto e un diplomatico, dovrebbero mantenere». E denunciano la «messa a repentaglio degli equilibri democratici» e il «conflitto d’interessi». Conflitto d’interessi che potrebbe non essersi consumato solo sul palco di Pescara.

Tra i dipendenti dell’Agenzia per la cybersicurezza guidata da Frattasi e nata nel 2001, compare infatti Valentina Lo Voi. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Palermo, avvocata, ricopre da quattro mesi il ruolo di funzionaria presso l’Acn.

Valentina è la figlia di Francesco Lo Voi, attuale capo della procura di Roma. La stessa procura che – in caso di esposti, denunce e quant’altro possa riguardare l’Agenzia – ha la competenza a intervenire. Abbiamo contattato Frattasi per chiedergli se non pensi che ci sia un conflitto di interessi.

«Non intendo rispondere – ha detto – E non intendo farlo perché non vedo dove sia il problema. Valentina Lo Voi, in base a quanto consentito dalla legge, è stata stabilizzata, previa selezione, in Acn come è stato possibile per chi, come lei, era già dipendente presso altra amministrazione (nel caso di Valentina Lo Voi si tratta dell’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ndr)».

Parabola Frattasi

Se sul “caso” Lo Voi per Frattasi non «c’è alcun problema», qualche contraddizione è invece rintracciabile proprio nella sua vicenda personale.

Nominato direttore dell’Agenzia a marzo 2023, Frattasi è stato capo di gabinetto dell’ex ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ai tempi dell’esecutivo Conte II e poi in quello guidato da Mario Draghi.

La Lega non lo ha mai amato visto che, proprio da capo di gabinetto, Frattasi ha “smontato” i decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini. È stato anche prefetto di Roma, sostituendo Matteo Piantedosi nominato responsabile del Viminale.

Ma, soprattutto, dal 2007 al 2009 Frattasi ha ricoperto il ruolo di prefetto di Latina e ha combattuto in prima linea le infiltrazioni della criminalità nel comune di Fondi. L’allora governo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi con Roberto Maroni ministro dell’Interno si è opposto duramente alla sua richiesta di sciogliere il comune, un caso emblematico e diametralmente opposto a quello, odierno, riguardante la città di Bari.

Anche perché tra i membri dell’esecutivo contrari alle richieste di Frattasi c’era proprio l’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni (la decisione sullo scioglimento è slittata per ben tre volte e solo anni sono arrivate le sentenze che hanno confermato le denunce dell’allora prefetto).

Le interrogazioni

Sulla vicenda di Pescara Alleanza Verdi Sinistra e diversi parlamentari, hanno annunciato un’interrogazione alla presidente del Consiglio. «Ecco come Giorgia Meloni – ha commentato il deputato Angelo Bonelli – sta trasformando lo stato nella succursale di Fratelli d’Italia».

Alla conferenza programmatica di FdI, tra l’altro, sono stati invitati anche altri manager. Tra gli oratori gli ad di Enel Flavio Cattaneo, di Eni Claudio Descalzi, di Fincantieri Pierroberto Folgiero, Giuseppe Notarnicola di STMicroelectronics e, in collegamento da remoto, anche l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, ed Emma Marcegaglia, presidente del B7.

«È già inopportuno che due persone che ricoprono due ruoli delicati come quello di direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza e di presidente di Leonardo partecipino alla convention che lancia la campagna per le europee di Fratelli d’Italia. Che poi si facciano fotografare con la maglietta che riporta lo slogan della campagna elettorale significa non avere il senso della decenza», ha detto il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e Difesa. Ma per il centrodestra si tratta, ancora una volta, solo e soltanto di «sterili polemiche».

