l’antimafia immobile

Brusca, Berlusconi e le «stragi di sinistra». Perché la verità è ancora lontanissima

Attilio Bolzoni
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09 settembre 2026 • 19:44

Il collaboratore di giustizia è noto per aver premuto il pulsante della bomba di Capaci e per aver sciolto nell’acido un bambino. Prima di oggi non aveva mai parlato del Cavaliere. Perché lo ha fatto solo ora? Parole che producono ulteriore nebbia e caos

Ma cosa va cianciando ancora Giovanni Brusca detto “ù verru”, il maiale in siciliano, uomo libero dopo avere squagliato bambini nell’acido e fatto saltare in aria magistrati con gli esplosivi? Cosa ci racconta ancora dopo tre decenni e passa, cosa ci sta rivelando di così clamoroso su Silvio Berlusconi dopo tutto questo tempo il pentito più odioso e repellente della storia di Cosa nostra? Al processo di Firenze per calunnia ai danni del conduttore Massimo Giletti, imputato il gelataio veggente S

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.