Mentre centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi rinunciano alle cure e l’Irpef lievita, milioni di euro di fondi pubblici finiscono nelle tasche di cliniche private legate alla politica. Sei anni di governo Marsilio e l’Abruzzo si risveglia più povero, più malato e più solo, attestandosi dal settimo posto al diciottesimo nella classifica della qualità dei servizi sanitari.

C’erano tutti, il 3 aprile scorso, nell’aula del Consiglio regionale all’Aquila: cittadini, sindacati e opposizione a dar vita a un’occupazione simbolica contro l’aumento dell’addizionale Irpef sui cittadini con un costo stimato di 44,7 milioni di euro. Un salasso per migliaia di famiglie abruzzesi, imposto per coprire il buco nero della sanità che deve fronteggiare un disavanzo complessivo delle Asl di circa 180 milioni di euro, ridotto a 90, grazie ai trasferimenti dello Stato.

Una protesta che il presidente Marco Marsilio – figura storica della destra romana, cresciuto politicamente nella sezione “Gabbiani” di Colle Oppio, vera fucina del potere meloniano da cui sono emersi anche Giorgia Meloni e Fabio Rampelli – ha liquidato definendola una «teppa rossa». Ma a denunciare il dramma della sanità sotto la guida di Marsilio non sono solo le opposizioni e i cittadini, ma anche i numeri ufficiali. Lo conferma la riunione congiunta dell’11 dicembre 2024 tra il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dei Lea (livelli essenziali assistenza), un monitoraggio che ha messo l’Abruzzo sotto stretta osservazione, come una delle Regioni più a rischio sul fronte sanitario.

Tra le criticità rilevate non solo figura un incremento della spesa farmaceutica degli acquisti diretti e dei dispositivi medici, che ha portato la Regione ha superare il tetto previsto. Il nodo più spinoso riguarda l’aumento della spesa per il privato accreditato. Sono stati registrati incrementi significativi in diverse aree, che vanno da un aumento di 2,229 milioni di euro per l’assistenza riabilitativa da privato, ad un incremento di 3,263 milioni di euro per l’assistenza psichiatrica, e un aumento di 809.000 euro per le prestazioni termali in convenzione. La proiezione complessiva di tutte le prestazioni da privato è di 332,2 milioni di euro, con un incremento di 0,7 milioni rispetto al consuntivo del 2023.

Chi ci guadagna?

Mentre la sanità pubblica abruzzese affonda, diverse strutture private incassano ingenti risorse pubbliche. Tra queste il San Raffaele di Sulmona, clinica di proprietà di Antonio Angelucci, deputato della Lega e potente imprenditore della sanità privata con oltre 20 strutture sanitarie in Italia, nonché editore de Il Tempo, Libero ed Il Giornale. Nel 2020, la Giunta Regionale ha aumentato il budget annuale destinato al San Raffaele, portandolo da 4.849.607 euro nel 2019 a 6.149.607 euro nel 2020, con un incremento di 1,3 milioni di euro. Nel 2024, il totale per l’acquisto di prestazioni è arrivato a 18.748.176 euro, suddiviso in tre rate annuali di 6.249.392 euro per il 2022, 2023 e 2024.

Un’altra struttura che riceve fondi regionali è la Casa di Cura di Lorenzo, al centro di polemiche per un presunto conflitto di interessi che ha coinvolto il recordman di preferenze di Fdi Mario Quaglieri, assessore al Bilancio di FdI e chirurgo presso la struttura. Quaglieri ha votato la delibera numero 1002 del 28 dicembre 2023, che stanziava 20 milioni di euro per l’acquisto di prestazioni sanitarie ad alta complessità dalle strutture private, tra cui la Casa di cura di Lorenzo, a cui venivano destinate 1.621.543,98 euro. La delibera, insieme a un altro provvedimento, è finita nel mirino della procura dell’Aquila per possibili reati di abuso d’ufficio in concorso e falsità in atti d’ufficio. I tetti di spesa per l’erogazione di assistenza sanitaria per il 2023-2024, destinati alla Casa di Cura Di Lorenzo, sono stati fissati in 11.458.901 euro annui.

Anche la Casa di Cura Pierangeli, parte del Gruppo Synergo, ha beneficiato di un notevole incremento dei fondi regionali. Nella stessa delibera del 2023, sono stati stanziati 7.898.044,91 euro di euro per il Gruppo Synergo. Luigi Pierangeli, titolare della struttura, sulle orme del deputato Angelucci ha esteso le sue attività al di fuori del settore sanitario, diventando proprietario dell’emittente televisiva regionale Rete8 e del quotidiano Il Centro.

Un’ulteriore tegola sulla giunta Marsilio è arrivata con il rinvio a giudizio nel 2024, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri insieme ad altri 12 indagati nell’ambito di un’inchiesta su presunte tangenti e appalti truccati da 35 milioni di euro alla Asl di Pescara.

«La relazione del Tavolo di monitoraggio interministeriale è rimasta nascosta per mesi, mentre la Giunta regionale approvava un bilancio basato su numeri fuori dalla realtà. A dicembre si diceva che il deficit sarebbe stato sotto i 30 milioni. Il Tavolo, invece, parlava già di 132 milioni e poi di 180 a fine anno. È una distanza enorme. Specie se affermi che la sanità è un modello da esportare, salvo, dopo meno di 12 mesi, dover cercare oltre 40 milioni di euro in più rispetto alle addizionali che gli abruzzesi già pagano», dichiara Silvio Paolucci, capogruppo Pd in Consiglio regionale.

© Riproduzione riservata