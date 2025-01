Il 2025, come sempre, arriva carico di aspettative e promesse che ci accompagneranno per tutto l’anno. Dal migliorare la propria salute, mangiare meglio, fare esercizio fisico, dormire meglio, al viaggiare e scoprire nuovi posti. Smetterla di trascurare amici e parenti. Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. La lista dei buoni propositi e degli obiettivi da rispettare, prima di tutto con se stessi, è lunga.

Per oltre il 32 per cento delle nostre lettrici e dei nostri lettori abbonati e iscritti alla newsletter quotidiana “Oggi è Domani” al primo posto c’è quello di migliorare la propria salute; il 24,5 per cento vuole riuscire a sviluppare nuove competenze, quasi il 19 per cento vuole cercare di trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata; il 17 per cento desidera viaggiare di più e quasi il 2 per cento vuole dedicare più tempo alla famiglia e agli amici.

Il 2025 porta con sé non solo buoni propositi personali, ma anche sociali. Le nostre lettrici e i nostri lettori vorrebbero vedere alcuni cambiamenti durante quest’anno. Sempre più alta l’attenzione all’equità e alla giustizia sociale da coltivare per il quasi 38 per cento di loro, che vedono nelle disuguaglianze e nelle ingiustizie le cause principali del malcontento e delle conflittualità.

Maggiore interesse all’ambiente e alla sostenibilità per oltre il 28 per cento e più partecipazione civica e impegno nelle comunità locali per il 17 per cento. Per il 9,4 per cento nel 2025 dovrebbe esserci maggiore inclusività e rispetto delle diversità, facendo maggiore promozione, per il 7,5 per cento, della salute mentale e del benessere collettivo.

Vedendo questi buoni propositi, abbiamo chiesto anche come il giornale potrebbe fare la sua parte.

Per la maggior parte, il 32 per cento, la cosa migliore da fare potrebbe essere continuare a condividere storie di ispirazione e cambiamento positivo. Alcuni, il 26,4 per cento, hanno chiesto più approfondimenti su tematiche sociali e legate ai diritti e per il 18,9 per cento più approfondimenti su tematiche ambientali.

Per quasi il 19 per cento sarebbe utile organizzare eventi, webinar o discussioni pubbliche, per altri offrire maggiori articoli su salute, benessere e stili di vita.

Gli altri nostri sondaggi

Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada abbiamo chiesto alle abbonate e agli abbonati iscritti alla nostra newsletter quotidiana, Oggi è Domani, cosa pensassero. Qui le loro risposte

Il 2024 si è concluso con un fitto calendario di scioperi. Abbiamo chiesto ai lettori cosa pensassero del dibattito suscitato dal confronto tra il ministro Salvini e i sindacati sul diritto di sciopero e sui disagi dei cittadini. Ecco cosa ci avete risposto

© Riproduzione riservata