In vari momenti nei mesi scorsi, molti commentatori hanno riportato che gli operatori delle telecomunicazioni europee non escluderanno i fornitori cinesi, lasciando sottintendere la sconfitta degli Stati Uniti in questa battaglia. In realtà il dibattito è ancora lontano dalla sua conclusione e sarà pesantemente influenzato dal coronavirus. Il tema dei rapporti con le aziende cinesi che si occupano della tecnologia 5G è stato tra quelli trattati dal segretario di Stato americano Mike Pompeo durante la sua visita a Roma in questi giorni e nel suo incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Alla fine di aprile gli stati membri dell’Ue dovevano presentare una relazione sulle misure prese per rispettare le disposizioni dell’Ue, un riferimento fisso di orientamenti politici per proteggere le reti 5G nel loro ruolo di infrastruttura critica. Praticamente tutti gli Stati membri dell’Ue hanno ottemperato a questa richiesta. Pochi di loro però hanno preso una decisione finale sul ruolo dei fornitori ad alto rischio.

Linea dura

C’è un dibattito in sospeso sull’argomento nei Paesi Bassi, dove l’operatore Kpn ha annunciato che passerà da Ericsson a Huawei per mantenere la sua rete di accesso radio. Diversi paesi europei hanno introdotto una legislazione nazionale nell’area.

Per esempio, le restrizioni francesi alle apparecchiature Huawei e ZTE nel nucleo della rete mobile sono precedenti al dibattito sul 5G, mentre Svezia ed Estonia hanno adottato un approccio caso per caso nei confronti delle aziende cinesi che coinvolgono i servizi di sicurezza.

Tutti pongono restrizioni significative ai fornitori cinesi nelle loro reti, ma consentono anche un certo grado di ambiguità strategica. È probabile che la Danimarca adotti presto un approccio restrittivo. In Romania, Repubblica Ceca, Italia e Polonia sono stati fatte dichiarazioni che puntano all’esclusione dei fornitori cinesi.

I processi legislativi in ​​tal senso sono però incompiuti e, ad esempio, in Polonia, pesantemente contestati. Questo ha portato a ritardi talvolta nelle aste delle frequenze.

L’approccio tecnologicamente e intellettualmente più sofisticato al problema è venuto dal Centro nazionale di sicurezza cyber (National Cyber ​​Security Center) del Regno Unito. A differenza delle sue controparti dell’Europa continentale, l’organizzazione ha anni di esperienza nell’analisi delle apparecchiature Huawei in modo molto approfondito ed è stata attenta ai rischi per la sicurezza imminenti per oltre un decennio (in relazione a 3G e 4G).

Il Regno Unito ha compiuto il passo più decisivo in Europa vietando definitivamente ZTE e proponendo limitazioni significative al futuro ruolo di Huawei nella sua infrastruttura 5G.

Con la pandemia, che ha indotto a rivalutare le catene di approvvigionamento di beni critici, alcuni parlamentari britannici hanno aumentato le pressioni sul governo per l’applicazione di ulteriori restrizioni a Huawei.

È probabile che questi porti a una eliminazione graduale controllata della tecnologia Huawei nei prossimi anni, un esempio che molti governi europei potrebbero seguire. Anche in Norvegia - un altro paese appena fuori dall’Ue - gli operatori principali hanno deciso di implementare la tecnologia 5G senza apparecchiature cinesi.

La Germania, più di ogni altro Stato membro dell’Ue, è la chiave dell’esito del dibattito in Europa. Non soltanto per le dimensioni del suo mercato delle telecomunicazioni - il più grande in Europa - ma anche al suo speciale rapporto con la Cina e alla presenza significativa di apparecchiature Huawei e ZTE nella sua infrastruttura esistente.

Il dibattito tedesco è stato feroce, con il governo diviso su come rispondere alla sfida (curiosamente, diviso non lungo le linee di partito della grande coalizione, ma tra coloro che si concentrano su questioni estere, di sicurezza e cyber, e coloro che si occupano principalmente di economia). Le leggi tedesche sulla sicurezza informatica e sulle telecomunicazioni dovevano essere aggiornate all’inizio di quest’anno. Tuttavia, finora è apparsa solo una prima bozza delle modifiche alla legge sulla sicurezza IT.

La versione preliminare include un chiaro riferimento alle linee guida dell’Ue sul 5G e segnala fattori non tecnici, come l’affidabilità, perché siano rilevanti nella valutazione di un fornitore. Tuttavia rimane non chiaro come la Germania valuterà l’affidabilità dei fornitori.

Una questione di fiducia

La fiducia nella Cina è diventato un problema enorme per l’Europa. I tentativi di Pechino di trattenere le informazioni circa l’epidemia di coronavirus e la gestione iniziale della crisi sono state criticate ampiamente a livello internazionale.

Allo stesso tempo, i tentativi risoluti della Cina di plasmare la narrativa globale sulla pandemia mediante la cosiddetta “diplomazia delle mascherine” o l’intimidazione aperta dimostrano che la leadership comunista, con la schiena contro il muro, ha poco tempo per essere corretta con l’Europa.

La Cina è concentrata sulla risoluzione dei problemi economici interni che la pandemia ha causato, compresa la massiccia perdita dei posti di lavoro, attraverso l’aumento della spesa interna.

Gli europei sembrano essere stati messi in secondo piano dal nuovo approccio di Pechino. Sebbene l’Europa abbia corretto in maniera significativa la direzione che aveva preso nella valutazione complessiva della Cina nel 2019, la loro relazione si sta deteriorando con incredibile gravità e velocità. La pandemia avrà un impatto duraturo sull’immagine della Cina nel mondo. E, ancora di più, sposterà l’attenzione della leadership tecno-nazionalista cinese verso l’interno in modi che rendono sempre più improbabile una cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

La Cina spingerà per separarsi ulteriormente dai fornitori internazionali, sostenere i suoi campioni nazionali e ridurre le sue dipendenze.

Per l’Europa, il tempismo non potrebbe essere peggiore. Le prospettive economiche post-pandemia sono fosche. La ripresa sarà irregolare. Come ha dimostrato il lockdown della pandemia ci sono carenze nella digitalizzazione anche delle principali economie europee.

L’investimento nell’infrastruttura digitale, con un’attenzione particolare alla rapida introduzione del 5G, sembra una via da seguire particolarmente ragionevole.

La situazione economica generale potrebbe rendere gli operatori di telecomunicazioni più propensi a scegliere l’opzione più economica disponibile. Dal momento che i fornitori cinesi già permeano il mercato europeo nell’infrastruttura delle telecomunicazioni potrebbero facilmente creare un caso economico di una maggiore dipendenza da loro.

I pericoli della dipendenza

L’argomento compensativo, tuttavia, potrebbe pesare di più: la pandemia ha chiarito che la dipendenza dalla Cina per la fornitura di beni critici (come le mascherine e i dispositivi di protezione individuale) mette i governi europei alla mercé del Partito comunista cinese in tempi di crisi. Il coronavirus ha svelato l’importanza delle infrastrutture critiche per i cittadini europei. E la dipendenza dalla Cina è diventata parte del dibattito pubblico in tutta Europa, mentre lo scetticismo sull’affidabilità del paese come partner commerciale influenzerà il clima politico nella maggior parte degli stati europei per mesi, se non anni, a venire.

Come mostra un recente sondaggio della Fondazione Kroger, l’85 per cento dei tedeschi cerca di ridimensionare le capacità di produzione e le infrastrutture critiche per potenziare la resilienza alle crisi, anche se questo ha un costo economico.

Poiché il 5G diventerà una tecnologia abilitante per un nuovo ecosistema digitale nei prossimi cinque-dieci anni, quando raggiungerà la sua piena funzionalità, l’Europa dovrà sostenere le sue principali aziende sul mercato proteggendole dalla concorrenza sleale e dalle acquisizioni cinesi.

A questo proposito la regolamentazione dell’Ue progredisce e ha dimostrato di essere un’arma potente in una battaglia che nessuno Stato membro può vincere da solo.

Questo testo è uscito in inglese per Ecfr.eu

