La notizia che tre colleghi di Domani rischiano il carcere ha scatenato un’ondata di indignazione in tutto il mondo: sono tanti, tra giornali internazionali e associazioni, ad aver aderito al nostro appello per la libertà di stampa e ad aver manifestato solidarietà al nostro giornale

Il 22 aprile il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi è stato convocato in commissione antimafia per oltre tre ore, chiamato a riferire sull’inchiesta di Perugia sulla presunta fuga di notizie che vede coinvolti il finanziere Pasquale Striano e il magistrato Antonio Laudati. Il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, ha iscritto nel registro degli indagati anche tre giornalisti di Domani (Nello Trocchia, Giovanni Tizian e Stefano Vergine) che rischiano fino a 9 anni di carcere.

La questione è quella del presunto dossieraggio, definizione respinta dal direttore Fittipaldi: «Nessun dossier, abbiamo semplicemente verificato e pubblicato le notizie, e non tenute nel cassetto per fare ricatti».

L’inchiesta è iniziata dopo che il nostro giornale ha pubblicato nell’ottobre del 2022 un articolo sui conflitti di interessi del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per via dei compensi milionari ricevuti da Leonardo e altre aziende dell’industria bellica fino a pochi giorni prima del suo insediamento del governo Meloni, in un dicastero che ha rapporti diretti con quelle aziende. Dopo la pubblicazione dell’articolo, che conteneva notizie vere e documentate, il ministro non ha querelato ma ha cercato la fonte dei giornalisti tutelata dal segreto professionale.

La notizia che i tre colleghi di Domani rischiano il carcere ha scatenato un’ondata di indignazione. Sono tanti, tra giornali internazionali e associazioni, ad aver aderito al nostro appello per la libertà di stampa e ad aver manifestato solidarietà al nostro giornale.

La notizia sulla stampa internazionale

«Sono giorni bui per la libertà dei media in Italia. Domani e altri media italiani sono sotto l'attacco del governo, con sempre più frequenti SLAPP, richieste di risarcimento danni e intimidazioni»



La presidente federale del Dju Tina Groll: «In definitiva, qui bisognerebbe sopprimere le inchieste sui membri del governo italiano.

Sophie in 't Veld, parlamentare liberale olandese



Ricardo Gutierrez, segretario generale European Federation of Journalist



Begoña Pérez Ramírez, giornalista di infoLibre



