È stato annunciato il calendario ufficiale della prossima stagione della Serie A di calcio. Il presidente della Lega Lorenzo Casini, prima del sorteggio, ha dichiarato: «L’ultima stagione è stata molto avvincente e, fino all’ultimo secondo, è stata comparata alla Premier League. Purtroppo per la nuova stagione abbiamo perso il derby della Lanterna, detto questo nei prossimi anni cercheremo di riequilibrare il rapporto tra squadre di Nord e Sud che ora è sbilanciato a favore del sud».

I big match

I derby di Milano si disputeranno alla quinta giornata (4 settembre), Milan-Inter, e alla ventunesima (5 febbraio 2023) Inter-Milan. Alla terza giornata, prevista per il 28 agosto, ci saranno invece Juventus-Roma, Lazio-Inter e Fiorentina-Napoli. Il derby d’Italia Juventus-Inter sarà alla tredicesima, il 6 novembre, quando ci sarà anche l’andata del derby Roma-Lazio. Per entrambe le partite, il ritorno sarà alla ventisettesima, il 19 marzo. Inter che dovrà affrontare il Napoli in trasferta alla terzultima giornata, il 21 maggio.

Il derby della Mole Torino-Juventus invece sarà alla decima giornata, il 16 ottobre, con il ritorno il 26 febbraio. Juve-Milan sarà alla penultima giornata, in programma il 28 maggio, mentre l’andata in casa dei rossoneri sarà alla nona, il 9 ottobre.

Nell’ultima giornata di andata, si sfideranno Juventus-Atalanta e Lazio-Milan, così come il derby campano tra Salernitana e Napoli.

Il nodo mondiali

Il campionato quest’anno partirà il 13 agosto, per finire il 4 giugno 2023. In mezzo, una lunga sosta per lasciare spazio al discusso mondiale in Qatar (21 novembre - 18 dicembre). Competizione di cui non farà parte la nazionale italiana, uscita nelle qualificazioni con la Macedonia del Nord.

