Un’automobile ha investito un gruppo di persone, tre sono morte sul colpo, altre tre sono state soccorse. Due versano in gravi condizioni. L’autista è stato fermato dalla polizia

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Tre persone sono morte dopo che un veicolo si è schiantato sulla folla a Oakland, in California. L’autista e diverse altre persone sono rimaste ferite.

Secondo le autorità locali, l’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 23.15 (le 8.15 in Italia) all’incrocio tra International Boulevard e 85th Avenue.

Il veicolo, che viaggiava ad alta velocità, avrebbe colpito un’auto parcheggiata prima di finire sul marciapiede, dove ha investito un gruppo di persone. Tre di queste sono morte sul posto, mentre altre tre sono state trasportate in ospedale, due delle quali in condizioni critiche.

Il conducente avrebbe invece tentato la fuga dopo lo schianto, ma sarebbe stato bloccato da alcuni presenti fino all’arrivo della polizia. È stata aperta un’indagine: l’identità del guidatore è ancora ignota e non si sa quali accuse potrebbero essere formulate contro di lui.

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