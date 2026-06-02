Scandali locali e trame nazionali: Caltanissetta è tornata sulla scena

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È in mezzo, al centro del centro della Sicilia. E i suoi abitanti, forse proprio per questa posizione ed esposizione geografica, non amano farsi notare troppo. La città è sonnacchiosa, fatalista, negli ultimi decenni ha sopravvissuto sulle glorie e sulle tragedie del passato. Le grandi famiglie politiche come gli Alessi, i Macaluso e i Colajanni, che hanno lasciato il segno anche oltre i confini dell’isola. L’antica ricchezza e l’orrore delle “pirrere”, le miniere di zolfo con i baroni e con un