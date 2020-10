L'ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è stata condannata dal tribunale di Caltanissetta a 8 anni e 6 mesi. Saguto è accusata di avere gestito in modo clientelare, in cambio di denaro e favori, le nomine degli amministratori giudiziari dei patrimoni sequestrati e confiscati alla mafia. Nel corso del processo, l’ex presidente era stata radiata dalla magistratura dal Csm. Insieme a Saguto è stata condannata a tre anni di carcere anche l'ex prefetta di Palermo, Francesca Cannizzo, per corruzione nei confronti dell'ex giudice.

