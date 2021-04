Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza annuncerà i cambi di colore delle regioni sulla base dei dati del monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19 realizzato dall’Istituto superiore di sanità.

In base alle anteprime del bollettino, sembra che l’unico passaggio sarà quello della Campania, che dovrebbe uscire dalla zona rossa ed entrare in quella arancione. I cambi saranno effettivi da lunedì prossimo.

Dovrebbe rimanere in zona rossa soltanto Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta, mentre il resto d’Italia rimarrà in zona arancione. Fino al 30 aprile, infatti, anche nelle regioni con numeri da zona gialla continueranno ad applicarsi le regole della zona arancione (bar e ristoranti chiusi anche a pranzo e divieto di uscita dal proprio comune senza valide ragioni).

Il bollettino

Nelle anticipazioni del bollettino, che sarà pubblicato nel pomeriggio, l’Istituto superiore di sanità scrive che l’incidenza del contagio «diminuisce lentamente», ma che «è ancora troppo elevata per consentire un allentamento delle misure». L’incidenza sarebbe a 160,5 ogni 100mila abitanti, in calo rispetto ai 210,8 dell’ultimo monitoraggio.

L' indice Rt è sceso a 0,85. Tra le regioni, quella che mostra indicatori di contagio in crescita più rapida è la Sardegna, che a marzo era in zona bianca, ma che ha visto rapidamente peggiorare la sua situazione nelle settimane successive.

© Riproduzione riservata