In Consiglio dei ministri il nuovo decreto sul rischio bradisismo: stanziati 440 milioni per l’edilizia pubblica e 20 milioni per gli edifici privati. Musumeci se la prende con De Luca e con i sindaci flegrei: «Ci sono gravissime responsabilità». Il futuro delle famiglie senza casa e le prossime esercitazioni

Interventi per 440 milioni sull’edilizia e sulle infrastrutture pubbliche, tra scuole, rete idrica e fognaria. Altri 20 milioni sull’edilizia privata, per velocizzare «la verifica della vulnerabilità e un rapido adeguamento sismico». E la nomina di un commissario straordinario entro quindici giorni: una figura tecnica non ancora individuata che lavorerà d’intesa con la Regione Campania e il dipartimento della Protezione civile.

Lo prevede il decreto legge sui Campi Flegrei approvato lunedì in Consiglio dei ministri, a oltre un mese dalla scossa di magnitudo 4.4 del 20 maggio. La legge presenta il divieto di nuove costruzioni per abitazione civile – sono quindi esclusi stabilimenti, opifici e luoghi di lavoro. «Per il futuro il governo si riserva il diritto di ripianificare dal punto di vista urbanistico le aree maggiormente a rischio», ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci.

Accuse a Regione e comuni

Nella conferenza stampa con il ministro del Sud, Raffaele Fitto, Musumeci ha puntato il dito contro le amministrazioni flegree e quella regionale per i rischi sismici nella zona. Istituzioni che si erano già punzecchiate nei mesi scorsi, anche se finora i toni erano stati più morbidi. «Il governo sta dando più di quanto non abbia il dovere di dare. Emergono gravissime responsabilità, remote e meno remote, omissive e commissive, che coinvolgono tutti gli enti», ha detto il ministro.

«È stato autorizzato uno sviluppo urbanistico irragionevole, caotico e disordinato. Chi doveva vigilare non lo ha fatto». Un attacco di inedita durezza contro i comuni del Napoletano, da Bacoli a Pozzuoli, e contro la Regione guidata da Vincenzo De Luca, che arriva dopo mesi di tensioni tra la premier Meloni e il governatore campano e dopo il via libera all’autonomia differenziata.

Le nuove norme erano molto attese dai primi cittadini dei comuni esposti al rischio bradisismo. Sindaci che, sentiti da Domani, scelgono il basso profilo sull’attacco del ministro: «Delle sue parole ho apprezzato che, per la prima volta, si parla di provvedimenti organici in materia», dice Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. Non ha invece commentato, almeno per ora, un De Luca stranamente silente.

Annunciato dal governo per fine maggio, il decreto si aggiunge a quello pubblicato lo scorso ottobre, che prevedeva uno stanziamento di 55 milioni di euro. Ma stavolta la genesi è stata più complessa, con Musumeci che nei giorni scorsi aveva confessato difficoltà a «reperire i fondi». Un altro messaggio molto netto, stavolta indirizzato al suo stesso governo.

«In tutto abbiamo stanziato 440 milioni per interventi pubblici e devo ringraziare il collega Fitto per aver reperito le risorse dal Fondo di sviluppo e coesione», ha detto oggi il ministro. «Circa 200 milioni vengono dalla quota Fsc destinata a interventi infrastrutturali nei Campi Flegrei. In sostanza, si stanziano risorse sottraendole a fondi già previsti per i nostri territori», osserva però Manzoni.

Il destino degli sfollati

Il decreto prevede anche contributi per i privati che sono stati costretti a lasciare le loro case, dichiarate inagibili. Si tratta di oltre mille persone oggetto di un’ordinanza di sgombero e messa in sicurezza degli edifici. Per loro ci sono 400 euro al mese a persona e fino a 900 euro per i nuclei numerosi, con altre integrazioni per gli over 65. In ogni caso, il governo «non tirerà fuori un solo quattrino per le case abusive o le seconde case».

Gli sfollati riceveranno un contributo, ma trovare un’altra abitazione non sarà facile. «La soluzione non tiene conto delle condizioni che impone il mercato dei fitti: nonostante la crisi bradisismica gli importi richiesti sono elevati», ha denunciato il movimento Pozzuoli Ora. A ciò si aggiunge la necessità di affittare appartamenti già ammobiliati, dato che dalle case inagibili non si possono recuperare mobili.

«Resta però il problema di chi a breve affronterà un nuovo cambio: 64 nuclei familiari che dopo il sisma del 20 maggio hanno accettato una sistemazione in alberghi convenzionati e che dal 30 giugno dovranno trovarsi un altro alloggio», aggiunge Manzoni. La convenzione, ottenuta tramite un accordo tra la Regione e Federalberghi, non è stata infatti rinnovata; la stagione estiva è iniziata e gli albergatori non vogliono mancare l’appuntamento con i turisti.

Nel frattempo, i cittadini si preparano a una nuova esercitazione, rinviata al 25 e 26 giugno a causa della scossa di maggio, la più forte degli ultimi quarant’anni. La simulazione coinvolgerà centinaia di addetti tra tecnici e funzionari e riguarderà i comuni di Bacoli, Pozzuoli e alcuni quartieri della città di Napoli, con l’evacuazione di parte della popolazione e una verifica delle «aree di attesa».

A ottobre ci sarà poi un altro test di allontanamento pensato per l’eruzione del vulcano. In questo caso sarà impiegato il sistema It-Alert, già testato in tutta Italia nei mesi scorsi. «Ma le esercitazioni si dovevano fare almeno tre volte l’anno nei passati ottant’anni», ha lamentato un Musumeci a briglia sciolta.

