Sconfiggere le paure: la scrittura come arma contro la malattia

L’associazione L’Arcobaleno della Speranza Odv ha lo scopo di promuovere “solidarietà sociale e la beneficenza” nel campo delle leucemie e di favorire il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie. Nei reparti di ematologia di Roma, la scrittura diventa strumento di ascolto e condivisione. I laboratori creativi trasformano emozioni e paure in racconti. Da queste esperienze è nato Effetti collaterali di bellezza, una raccolta che «rende visibile l’invisibile»