La musica di Sanremo è una coccola calda della prevedibilità

Quella del festival è musica che funziona come il cibo consolatorio. Non quello memorabile, ma quello affidabile. La lasagna della domenica, la pizza ordinata quando non si ha voglia di scegliere, il gelato mangiato direttamente dalla vaschetta nelle sere storte

