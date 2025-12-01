Caos a Cinecittà, pensione in vista per il cfo Ranocchi

Prima le dimissioni di Giuseppe De Mita dal cda, ora l’ipotesi del pensionamento del direttore amministrazione, finanza e controllo della società. Sarebbe la fine di un’epoca

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Non c’è pace a Cinecittà. Dopo le dimissioni di Giuseppe De Mita dal cda, circola l’ipotesi che Claudio Ranocchi, Direttore amministrazione, finanza e controllo della società, nei prossimi mesi possa andare in pensione. I più maligni parlano di un “pensionamento dall’alto”, un’uscita di scena soft, visto che ha già maturato i requisiti. L’attuale ad, Manuela Cacciamani, ha infatti inoltrato alla Corte dei conti una relazione sulla gestione dei bilanci della precedente gestione di Nicola Maccanic