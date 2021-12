Molti italiani col Covid non riescono a fare il tampone in tempi brevi, per cui la loro positività inizierà, per la burocrazia, molti giorni dopo aver contratto il Covid, allungando la quarantena. Altri non riescono a prenotare il tampone di fine quarantena, per cui rimarranno a casa ben oltre i tempi previsti dalla legge. I No-vax possono andare in alberghi e viaggiare col loro green pass ottenuto con tamponi rapidi che si sono rivelati inaffidabili