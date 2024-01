Vittime e ferite si contano, come ogni anno, nella notte di San Silvestro. Una donna di 45 anni è morta ad Afragola, in provincia di Napoli, durante i festeggiamenti della notte di Capodanno per le ferite causate da un proiettile vagante che l’ha colpita alla testa. Concetta Russo era nella sua abitazione quando è stata raggiunta dal colpo d’arma da fuoco.

Immediatamente la donna è stata ricoverata, in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. I tentativi di salvarla si sono rivelati inutili. Nella mattinata la 45enne è deceduta. Sul caso indagano i carabinieri di Afragola e Castello di Cisterna. Bisogna chiarire la dinamica della tragedia.

Donna ferita a Forcella

A Forcella, quartiere di Napoli, un’altra donna, di 50 anni è rimasta ferita all’addome, raggiunta da un proiettile sempre durante la notte di festeggiamenti. Ora è ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini, in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Al centro della città, in via Marina, un 50enne di nazionalità algerina è stato ferito alla spalla da un colpo esploso da un’auto in corsa. L’uomo è stato ricoverato. Anche lui è in prognosi riservata.

Due ragazzi di 17 anni, di Melito, sono stati ricoverati nell’ospedale di Giugliano con ustioni al volto e alle mani. Secondo la ricostruzione, stavano per accendere un petardo che è esploso provocando le ferite sul corpo.

Napoli: bilancio di Capodanno più grave

Tra Napoli e provincia il bilancio è di almeno 36 feriti, in seguito a incidenti dovuti a colpi di arma da fuoco e dall’esplosione di petardiù. Un dato in forte aumento rispetto allo scorso anno, quando la questura aveva contato 20 persone ferite.

Anche tra i giovani ci sono stati molti incidenti. Uno dei più gravi è accaduto ad Alfano, in provincia di Salerno: un bambino di 11 anni ha perso un occhio per l’esplosione di un petardo che stava per far esplodere.

