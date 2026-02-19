Caponate e altre delizie. «Col pacco da giù ricostruiamo il Sud»

true false

Quando decidi di lasciare il sud per studiare o lavorare, hai la certezza che ci saranno due cose sempre pronte a raggiungerti: il senso di colpa e il pacco da giù. Chiara Lo Zito, 29 anni, siciliana di Palazzolo Acreide, piccolo comune vicino Siracusa, dopo molti anni passati in giro per l’Italia e l’Europa, ha trovato un modo originale per risolvere con un’unica idea entrambe le dimensioni: offrire un servizio che muove economie e cultura. «Dagiù è un progetto che porta i sapori del sud Italia