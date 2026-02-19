«L’unica scelta non può essere andare via al nord»

Caponate e altre delizie. «Col pacco da giù ricostruiamo il Sud»

Diana Ligorio
19 febbraio 2026 • 07:00

Chiara Lo Zito, 29 anni, dopo una lunga esperienza a Copenaghen ha deciso di tornare in Sicilia. Qui si è inventata Dagiù, che usa prodotti locali per spedire i classici pacchi ai fuorisede

Quando decidi di lasciare il sud per studiare o lavorare, hai la certezza che ci saranno due cose sempre pronte a raggiungerti: il senso di colpa e il pacco da giù. Chiara Lo Zito, 29 anni, siciliana di Palazzolo Acreide, piccolo comune vicino Siracusa, dopo molti anni passati in giro per l’Italia e l’Europa, ha trovato un modo originale per risolvere con un’unica idea entrambe le dimensioni: offrire un servizio che muove economie e cultura. «Dagiù è un progetto che porta i sapori del sud Italia

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.