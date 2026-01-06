Ambrosio stava raggiungendo il parcheggio riservato agli operatori e non accessibile al pubblico quando è stato aggredito. Per l'omicidio è ricercato Jelenic Marin, già con precedenti, e potrebbe essere fuggito a bordo di un treno

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche delle forze dell’ordine dell'uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento che ha causato la morte di Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno a bordo degli Intercity, ucciso nel pomeriggio di ieri nei pressi del parcheggio scoperto della stazione di Bologna. Per l'omicidio è ricercato Jelenic Marin, 36enne di origini croate che secondo le telecamere dei servizi di videosorveglianza avrebbe accoltellato il giovane capotreno all’addome.

Secondo una prima ricostruzione Ambrosio stava raggiungendo a piedi il parcheggio riservato agli operatori e non accessibile al pubblico, quando è stato aggredito. A dare l'allarme, notando il corpo in un lago di sangue, sarebbe stato un dipendente di Italo, che avrebbe poi avvisato la polfer.

Il 36enne accusato dell’omicidio aveva già precedenti per reati commessi nelle stazioni ferroviarie di altre città. L'uomo potrebbe essere fuggito a bordo di un treno. Per questo motivo, le sue foto sono state trasmesse alle forze dell'ordine in tutte le stazioni.

«Un atto gravissimo, attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno trovato morto nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini», ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

