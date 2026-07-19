Gli agenti denunciano: «Ambiente marcio». Il carcere è da cambiare

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«Io non mi sono mai pentito della mia scelta, ma questo ambiente è marcio, deve essere cambiato». A parlare così a Domani è un giovane agente penitenziario che lavora in un carcere del Nord, sceglie l’anonimato per evitare ulteriori «problemi». Da pochi mesi è entrato nel corpo e quello che ha visto nella sua prima assegnazione racconta fatiche e sofferenze di chi indossa una divisa tra celle e blindo. Racconta di vessazioni, addirittura di «umiliazioni professionali» che ha segnalato alle autor