A Vasto divieto di minigonna per le poliziotte

Gli agenti denunciano: «Ambiente marcio». Il carcere è da cambiare

Nello Trocchia
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19 luglio 2026 • 07:00

Un poliziotto a Domani: «Clima tossico, vessazioni e umiliazioni». A Vasto il comandante vieta le minigonne per ragioni di «decoro»

«Io non mi sono mai pentito della mia scelta, ma questo ambiente è marcio, deve essere cambiato». A parlare così a Domani è un giovane agente penitenziario che lavora in un carcere del Nord, sceglie l’anonimato per evitare ulteriori «problemi». Da pochi mesi è entrato nel corpo e quello che ha visto nella sua prima assegnazione racconta fatiche e sofferenze di chi indossa una divisa tra celle e blindo. Racconta di vessazioni, addirittura di «umiliazioni professionali» che ha segnalato alle autor

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.