L’ergastolo e la laurea: «L’università in carcere è come una rivoluzione»

Diana Ligorio
06 gennaio 2026 • 06:00

Il Polo universitario è una realtà consolidata con 103 studenti detenuti iscritti all’università della Calabria. «Da noi il Pup non registra quasi abbandoni», dice la professoressa Garreffa

Carcere di Rossano, l’anno è il 2010: un detenuto chiede di iscriversi alla facoltà di scienze politiche. Così un gruppo di professori dell’università della Calabria decide di offrire lezioni e appelli nel penitenziario. Tra questi Franca Garreffa, docente di sociologia della devianza: «All’inizio si è trattato di rispondere a una richiesta; ora il progetto dell’università in carcere è qualcosa di più: garantisce, attraverso l’accesso agli studi, il diritto costituzionale all’uguaglianza sociale

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.