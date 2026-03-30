FdI vieta la Via Crucis nelle carceri e tutte le attività culturali. L’eredità di Delmastro dopo le dimissioni

Una circolare firmata dall’ex sottosegretario alla Giustizia centralizza le decisioni e restringe le attività nelle carceri. L’opposizione chiede il ritiro del testo, Antigone parla di «fine del trattamento rieducativo». Boldrini (Pd): «Le attività andrebbero incentivate». Mentre Cucchi (Avs) sul passaggio della croce nella domenica delle Palme aggiunge: «Il partito di “Dio Patria e Famiglia” ha deciso che questo spot elettorale non vale per i detenuti»