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FdI vieta la Via Crucis nelle carceri e tutte le attività culturali. L’eredità di Delmastro dopo le dimissioni

Simone Alliva
30 marzo 2026 • 15:11Aggiornato, 30 marzo 2026 • 15:35

Una circolare firmata dall’ex sottosegretario alla Giustizia centralizza le decisioni e restringe le attività nelle carceri. L’opposizione chiede il ritiro del testo, Antigone parla di «fine del trattamento rieducativo». Boldrini (Pd): «Le attività andrebbero incentivate». Mentre Cucchi (Avs) sul passaggio della croce nella domenica delle Palme aggiunge: «Il partito di “Dio Patria e Famiglia” ha deciso che questo spot elettorale non vale per i detenuti»

Un’eredità di Andrea Delmastro Delle Vedove. Il divieto, dopo 24 anni, del passaggio della Via Crucis nel carcere di Marassi a Genova è considerato da molti «un cadeau» dell’ex sottosegretario della Giustizia di Fratelli d’Italia, dimessosi dopo lo scandalo della Bisteccheria del clan Senese, spinto dal “No” al referendum. Proprio lui che aveva dichiarato di provare «un'intima gioia all'idea di far sapere ai cittadini come non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato», ovvero i recl

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Simone Alliva
Simone Alliva
Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.