FdI vieta la Via Crucis nelle carceri e tutte le attività culturali. L’eredità di Delmastro dopo le dimissioni

Una circolare firmata dall’ex sottosegretario alla Giustizia centralizza le decisioni e restringe le attività nelle carceri. L’opposizione chiede il ritiro del testo, Antigone parla di «fine del trattamento rieducativo». Boldrini (Pd): «Le attività andrebbero incentivate». Mentre Cucchi (Avs) sul passaggio della croce nella domenica delle Palme aggiunge: «Il partito di “Dio Patria e Famiglia” ha deciso che questo spot elettorale non vale per i detenuti»
Un’eredità di Andrea Delmastro Delle Vedove. Il divieto, dopo 24 anni, del passaggio della Via Crucis nel carcere di Marassi a Genova è considerato da molti «un cadeau» dell’ex sottosegretario della Giustizia di Fratelli d’Italia, dimessosi dopo lo scandalo della Bisteccheria del clan Senese, spinto dal “No” al referendum. Proprio lui che aveva dichiarato di provare «un'intima gioia all'idea di far sapere ai cittadini come non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato», ovvero i recl