Dell’iscrizione sul registro degli indagati da parte dei pubblici ministeri Giovanni Polizzi e Piero Basilone si è saputo in serata dopo la notizia di una perquisizione presso l’abitazione di Jonghi Lavarini dal Nucleo economico finanziario della Guardia di finanza, che ha avuto la delega alle indagini.

I due, che hanno lavorato attivamente per sostenere i candidati di Fratelli d’Italia nell’ultima campagna elettorale di Milano, sono i protagonisti di una video inchiesta di Fanpage pubblicata qualche giorno fa sui metodi e la raccolta di fondi della destra per sostenere le proprie campagne politiche.

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini, il Barone nero della destra milanese, sono ufficialmente indagati dalla procura di Milano.

Non è stato perquisito invece Fidanza, che da europarlamentare gode com’è noto delle garanzie delle norme dell’Unione europea su eventuali atti di indagini pervasivi come quello cui è stato sottoposto il Barone nero.

Fidanza e la festa con la lobby nera

Finanziamento illecito

Il fascicolo era stato aperto dopo un esposto di Europa verde e di Verdi inviato al procuratore di Milano Francesco Greco.

Esposto nel quale le due formazioni politiche legate al sindaco riconfermato Beppe Sala ipotizzavano l'esistenza di un finanziamento illecito e di riciclaggio.

E proprio questi sono i capi d'accusa per i quali i due risultano ora indagati dalla procura.

Dal video pubblicato da Fanpage emerge quello che sarebbe il sistema col quale il partito finanzierebbe le sue campagne, ovvero con i soldi che gli imprenditori vicini al partito avrebbero dovuto versare in nero e che, attraverso delle società «lavatrici» organizzate da commercialisti vicini a Jonghi Lavarini, sarebbero poi arrivati poi ai candidati.

Quest’ultimo ha liquidato invece la questione la questione parlando di «battute, millanterie e goliardate da bar». «Tanto rumore per nulla, tanto fumo e niente arrosto», ha detto il politico.

Non risulta indagata, invece, Chiara Valcepina, neo eletta al consiglio comunale di Milano per FdI, e presente anch’essa nel video mandato in onda.

