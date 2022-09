Lo spagnolo è considerato uno dei tennisti professionisti più talentuosi degli ultimi anni. A soli 19 anni è diventato primo nella classifica mondiale dopo aver vinto la finale degli Us Open contro Casper Ruud

Il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz è il più giovane tennista di sempre a diventare numero uno al mondo nella classifica Atp. Un risultato ottenuto dopo aver vinto nella serata di ieri il suo primo titolo di un Grande slam agli Us Open battendo in finale il norvegese Casper Ruud in una finale molto combattuta finita 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3.

Il nuovo podio della classifica Atp è guidato da Alcaraz, seguito da Ruud e Nadal, ma guadagna posizioni anche il giovane italiano Jannik Sinner, che diventa undicesimo e si posiziona a ridosso della top ten.

Alcaraz è anche il più giovane tennista ad aver vinto un Grande slam dal trionfo al Rolland Garros nel 2005 da parte del suo connazionale spagnolo Rafael Nadal. Ora sono quattro gli iberici che nella storia del tennis hanno raggiunto la prima posizione nella classifica mondiale Atp: Moya, Ferrero, Nadal e Alcaraz.

