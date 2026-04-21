Carmine Saladino, l’amico rinnegato da Crosetto. «Con lui rapporto personale»

L’imprenditore è nei guai giudiziari, indagato per peculato e truffa, nell’inchiesta dei pm capitolini sulla centrale di spionaggio che vede coinvolto uno dei pesi massimi dell’intelligence italiana, quel Giuseppe Del Deo, stimato e sostenuto nella sua ascesa proprio da Crosetto. Una storia di affidamenti, spie e fatture gonfiate

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«Con il ministro ho un rapporto personale che risale a tempi anteriori alla sua assunzione della carica di ministro (...) ritengo che l’incontro potrebbe essere avvenuto a fine 2023». A parlare così è Carmine Saladino, ascoltato nel gennaio 2025 nell’ambito di un’indagine sugli appalti del settore difesa, raccontando il rapporto storico e datato con Guido Crosetto, uno dei più influenti ministri del governo di Giorgia Meloni. Oggi Saladino è nei guai giudiziari, indagato per peculato e truffa, n