ascesa e caduta

Carmine Saladino, l’amico rinnegato da Crosetto. «Con lui rapporto personale»

Nello Trocchia
21 aprile 2026 • 20:01

L’imprenditore è nei guai giudiziari, indagato per peculato e truffa, nell’inchiesta dei pm capitolini sulla centrale di spionaggio che vede coinvolto uno dei pesi massimi dell’intelligence italiana, quel Giuseppe Del Deo, stimato e sostenuto nella sua ascesa proprio da Crosetto. Una storia di affidamenti, spie e fatture gonfiate

«Con il ministro ho un rapporto personale che risale a tempi anteriori alla sua assunzione della carica di ministro (...) ritengo che l’incontro potrebbe essere avvenuto a fine 2023». A parlare così è Carmine Saladino, ascoltato nel gennaio 2025 nell’ambito di un’indagine sugli appalti del settore difesa, raccontando il rapporto storico e datato con Guido Crosetto, uno dei più influenti ministri del governo di Giorgia Meloni. Oggi Saladino è nei guai giudiziari, indagato per peculato e truffa, n

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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.