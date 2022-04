Bellelli ha parlato di «autogol» delle opposizioni e di sconfitta di tutto il consiglio comunale e della città. Il sindaco ha anche ribadito come il Pd e la lista Carpi 2.0 abbiano votato in maniera compatta, portando 16 voti su 25. Ma poi si è scagliato contro gli esponenti di Carpi Futura «che scappano di fronte alle loro responsabilità» e contro i Cinque stelle che avrebbero sottolineato «le cose positive per la città» fatte da Mussolini. Il sindaco ha ribadito: «Rimango convinto che Mussolini non è degno di essere cittadino onorario di questa città». Per adesso, però, il riconoscimento resta.