Fatti

La casa di cura di Alberto Genovese: così è stato aggirato il no del Comune

Stefano Vergine
03 febbraio 2026 • 19:23

Il progetto di creare una comunità di recupero per tossicodipendenti a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, è più vivo che mai. E lo è grazie a un cavillo che permette di aggirare il precedente ostacolo. Il comitato di quartiere non si arrende e promette battaglia

«L’acquisto dell’immobile a Bodio Lomnago non è andato a buon fine a causa della decisione del consiglio comunale. Probabilmente verrà individuata un’altra location, sempre in Lombardia». Questo avevano dichiarato a Domani, a fine dicembre, fonti vicine alla famiglia Genovese. A poco più di un mese di distanza, il progetto di creare una comunità di recupero per tossicodipendenti a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, all'interno di una villa da circa 2 milioni di euro, è invece più vivo che ma

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.