Le case popolari? Prima ai poliziotti. La ricetta della destra per le periferie

A Roma la logica di Piantedosi e Rocca sembra essere di controllare il territorio attraverso «la presenza stabile degli agenti». Così le persone in lista che hanno diritto a un alloggio si vedono sfilare davanti gli agenti. In Italia in 250mila ne attendono uno

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Case popolari ai poliziotti. È questa la ricetta del governo che dovrebbe migliorare «la qualità della vita» nei quartieri delle periferie di Roma. Il 20 febbraio scorso, al Viminale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente della regione Lazio Francesco Rocca hanno firmato un protocollo d’intesa per assegnare inizialmente un blocco di unità abitative dell’Ater – «fino a un massimo di dieci stabili» – alle forze dell’ordine tra il Quarticciolo e Tor Bella Monaca. Si tratta di u