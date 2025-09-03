A metà mese le possibili audizioni dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano. Tutti e tre sono stati destinatari del provvedimento di autorizzazione a procedere da parte del collegio speciale di Roma nell’ambito della vicenda sul torturatore libico rimpatriato col volo di Stato. La nomina di Gianassi relatore e gli “scontri”

Quattro sedute prima della votazione finale. Quella in cui gli esponenti della Giunta per le autorizzazioni metterà ai voti la relazione sul caso Almasri che dopo il 30 settembre verrà trasferita alla Camera. È fitto il calendario dei lavori dell’assemblea presieduta dal parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Devis Dori: in ballo ci sono le poltrone di due ministri – il guardasigilli Carlo Nordio e il capo del Viminale Matteo Piantedosi – e di un sottosegretario, Alfredo Mantovano, che ha le deleghe all’Intelligence.

Tutti e tre, nel mese di agosto, sono stati destinatari del provvedimento di autorizzazione a procedere da parte del tribunale dei ministri che ha invece archiviato la posizione della premier Giorgia Meloni. Per le giudici del collegio speciale gli uomini della presidente del Consiglio avrebbero favorito la fuga e quindi il rimpatrio in Libia – avvenuto su un volo di Stato – del torturatore accusato dalla Corte penale di internazionale di crimini di guerra e contro l’umanità.

La Giunta, come anticipato da Domani nelle scorse settimane, chiederà ai tre indagati “eccellenti” un’audizione ad hoc. Qualora Nordio, Piantedosi e Mantovano accettassero l’invito (al momento il trio non è stato ancora convocato), la seduta in questione si terrebbe tra il 17 e 18 settembre. Ministri e sottosegretario, in alternativa, potrebbero scegliere di inviare una memoria.

«Immediatamente dopo – si legge nella nota diramata dall’Ufficio di presidenza della Giunta - si terrà la terza seduta per la discussione generale; successivamente avremo la quarta seduta per la presentazione della proposta del relatore; infine, martedì 30 settembre voteremo la proposta per l'Assemblea che sarà approvata o respinta a maggioranza semplice (in Assemblea il diniego di autorizzazione deve essere votato a maggioranza assoluta dei voti, altrimenti l'autorizzazione si intende concessa)».

A relazionare sul caso, come noto, sarà il dem Federico Gianassi. Scelta, quest’ultima, che in Fratelli d’Italia avrebbe suscitato una serie di malumori: è il parlamentare del Pd, infatti, dopo la nomina di relatore decisa dal presidente Dori, a dover scrivere la relazione sulla vicenda Almasri, all’interno della quale potrebbero venire rivelati i dettagli del fascicolo che al momento è visionabile esclusivamente dai membri della Giunta. Cosa c’è in quegli atti? Particolari riservatissimi che potrebbero mettere a serio rischio o almeno in imbarazzo l’esecutivo Meloni? Particolari sulla gestione della “pratica” da parte di via Arenula? E, soprattutto, sulla posizione della capa di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, sulla quale potrebbero accendersi i fari della procura capitolina?

«Riguardo alla scelta di questa presidenza di nominare relatore il vicepresidente Gianassi, appartenente a un gruppo di minoranza, essa è conforme a vari precedenti. Mi riferisco ai seguenti: caso Signorile del 1993 - relatore Ayala (Pri); caso De Lorenzo del 1993 - relatore Valensise (Msi-Dn); caso Prandini del 1994 - relatore Galasso (La Rete); caso Lattanzio del 1994 - relatore Paggini (I Democratici); caso De Mita del 1994 - relatore Finocchiaro (Progressisiti Federativo); caso Marini del 1995 - relatore Grimaldi (Rifondazione comunista); caso Radice del 1997- relatore Carrara (Pri); caso Lunardi del 2010 - relatore Castagnetti (Pd). La decisione di questa presidenza è dunque il linea con una consolidata prassi», ha tuttavia spiegato Dori nella nota, cercando di spegnere le polemiche. Alcune riproposte anche nel corso della riunione odierna.

Intanto in attesa di risposte, specie sulla possibilità che i documenti vengano resi pubblici, il presidente e la Giunta sono pronti a partire dalla prossima settimana. I ritmi sono serrati. Ma la decisione finale sulla sorte dei ministri spetterà all’Aula. E forse è già più che scontata. Del resto Dori ha aggiunto un particolare di non poco conto: «Qualora il relatore Gianassi avanzasse alla Giunta una proposta di acconsentire all'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano e questa proposta venisse bocciata in Giunta, in quel caso, decadrebbe come relatore e io dovrò nominare un nuovo relatore per l'Aula che è tra coloro che hanno bocciato quella relazione. La proposta della Giunta che arriverebbe in Aula sarebbe quindi già per il diniego».

