L' ultima tesi dell’Italia: non si sarebbe data esecuzione al mandato d’arresto della Corte penale internazionale perché nel frattempo era intervenuta una richiesta di estradizione dalla Libia. Ecco perché questa ricostruzione non convince i giudici della Corte penale dell'Aja

La vicenda della mancata esecuzione del mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti del criminale libico Osama Almasri Najim apre a un nuovo “disarmante” capitolo. Sono diversi i punti critici sollevati nelle 14 pagine di osservazioni del procuratore Nazhat Shameem Khan – già presidente del Consiglio per i diritti umani dell’Onu – nel procedimento che potrebbe portare al deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati parte per inadempimento alla leale cooperazione. La questione più interessante sotto il profilo giuridico è una novità ora emersa nella tesi difensiva dell’Italia: il richiamo al “principio di complementarietà”.

Posto che non si comprende perché non sia stato eccepito all’epoca dei fatti, l’Italia ha indicato che non si è data esecuzione al mandato d’arresto della Corte penale internazionale perché nel frattempo era intervenuta una richiesta di estradizione dalla Libia. Sul punto la Corte obietta preliminarmente che nella documentazione presentata non è stato esibito «alcun mandato d’arresto presumibilmente emesso dalle autorità libiche», né Almasri è stato arrestato in Libia, ma è stato «trasferito in piena libertà a Tripoli, dove è stato accolto da una folla festante». Inoltre la richiesta di estradizione sarebbe stata presentata dalla Libia lo scorso 20 gennaio, due giorni dopo l’arresto di Almasri a Torino: una successione temporale che avrebbe dovuto porre interrogativi. Da qui la contestazione della Corte secondo cui l’Italia «aveva l’obbligo di consultare la Corte e la sua mancata consultazione costituisce di per sé una grave inadempienza» (articolo 97 dello Statuto della Corte).

Sul principio di complementarietà si è obbligati comunque a una spiegazione: per regole generali di garanzia, vale il ne bis in idem, e di riconoscimento della funzione penale prioritaria degli Stati, la Corte non può esercitare la sua competenza nel caso siano già attivati procedimenti davanti alle giurisdizioni nazionali, purché siano credibili.

Gli errori del governo

Nel caso in esame, per qualsiasi conoscitore delle regole della giurisdizione della Corte, il principio di complementarietà appare assolutamente inapplicabile. In primo luogo, per la regola kompetenz-kompetenz, è la stessa Corte a decidere sulla propria giurisdizione, peraltro in un procedimento garantito dal vaglio non solo dell’ufficio del procuratore, ma, se questi decide di procedere, anche dai giudici terzi della Camera preliminare. Per l’Italia rimaneva dunque l’obbligo di consultazione e di “consegna” alla Corte, unico organismo competente a decidere sulla estradizione dell’incriminato allo Stato che avesse attivato il procedimento.

Lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale, inoltre, definisce il principio di complementarietà entro precisi limiti. La giurisdizione della Corte prevale sempre e comunque rispetto a quella degli Stati nel caso in cui «lo Stato non abbia la volontà o la capacità di svolgere in concreto le indagini o l’azione penale».

Diritti negati

Ebbene, entrambe le circostanze ricorrono nel caso della Libia, come ben documentato anche dai giuristi di Justice.net. In particolare per Ali Omar, direttore dell’ong Libya Crimes Watch (Lcw), il quadro giuridico libico non è ancora pronto ad assicurare la perseguibilità dei gravi crimini di competenza della Corte penale dall’Aja: «Non c’è una chiara incorporazione dei crimini di guerra, dei crimini contro l’umanità o della responsabilità di comando nella legge nazionale». E aggiunge: «Numerose leggi nazionali violano ancora le tutele fondamentali dei diritti umani, creando un ambiente ostile alla giustizia». Mentre per Marwa Mohamed, consulente giuridica libica indipendente, le frammentate autorità libiche si stanno preoccupando di avviare processi per eliminare gli oppositori, i capi e i gregari delle milizie avverse piuttosto che perseguire una giustizia realmente imparziale.

È vero che di recente, il 15 maggio, la Corte ha accolto la decisione del Governo libico di unità nazionale (Gnu) – riconosciuto dall’Onu e che controlla l’ovest del paese – di accettare la giurisdizione della Cpi dal 2011 al 2027, ma è prematuro escludere già ora la giurisdizione della Corte tout court: è a tutti noto quanto sia incerto il quadro politico e giuridico del contesto libico. Il problema è da riferirsi anche alla tutela delle vittime e dei testimoni: molti sono vittime della diaspora libica (diretta in città europee, più vicine all’Aja, e dove i fuggitivi sono più sicuri), mentre per chi è rimasto la Libia non è nella condizione di garantirne la protezione e di evitarne la subornazione.

Pure in questo nuovo capitolo l’Italia sembra aver dimenticato i principi istitutivi della Corte penale internazionale: non reggono anche le tesi sostenute sulle presunte immunità per Putin e Netanyahu, e sulla possibilità di un sindacato del ministro della Giustizia nel procedimento di “consegna” alla Corte. I crimini di guerra, contro l’umanità, l’aggressione, il genocidio non possono essere giudicati come fossero reati comuni: chi deve occuparsi dell’applicazione dei provvedimenti della Corte penale internazionale negli apparati farebbe bene a rileggere i commentari giusti allo Statuto di Roma e le pagine di giuristi italiani come Pietro Nuvolone, Giuliano Vassalli, Umberto Leanza, Antonio Cassese (purtroppo tutti venuti a mancare), ma anche di Gabriella Venturini, Natalino Ronzitti e Flavia Lattanzi. Speriamo pure che sia solo questo il problema, e non si tratti di un piano generale di delegittimazione della Corte che si sta occupando anche di altri crimini in Libia connessi alla tratta, alle torture e al respingimento dei migranti su cui le ong hanno denunciato complicità europee. Trump ha già sanzionato i giudici dell’Aja per l’incriminazione di Netanyahu, e l’Italia non ha preso posizione, diversamente da tanti altri Paesi discesi in campo a difendere la Corte.

Così come – pur fra tanto attivismo sulla legislazione penale – nulla si muove per il Codice dei crimini internazionali: eppure si dovrebbe dare definitiva attuazione allo Statuto di Roma dopo oltre vent’anni dalla sua entrata in vigore (2002). Ma qui il discorso si complica e andrà ripreso in altra occasione, magari il 17 luglio prossimo nel 27°anniversario dell’approvazione dello Statuto. Per ora basta l’invito a riflettere, affinché l’Italia ritorni sui suoi passi per non tradire i principi fondativi del diritto internazionale, cui pure ha contribuito con le idee dei suoi padri Costituenti, e di giuristi oggi dimenticati.

© Riproduzione riservata