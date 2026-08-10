Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi

Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

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