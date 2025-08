Le conclusioni del tribunale dei ministri non lasciano spazio a interpretazioni. Il guardasigilli, nei confronti del quale le giudici hanno notificato un provvedimento di autorizzazione a procedere, non poteva non sapere

«Ad avviso di chi scrive non può certamente dubitarsi del fatto che il ministro Nordio fosse pienamente a conoscenza non solo dei doveri incombenti su di lui ma anche della normativa in tema di libertà personale, per cui la decisione della Corte d’Appello avrebbe dovuto aver luogo necessariamente entro il termine di quarantotto ore dalla trasmissione degli atti relativi all’arresto da parte della polizia giudiziaria».

Le conclusioni del tribunale dei ministri non lasciano spazio a interpretazioni. Il guardasigilli, nei confronti del quale le giudici hanno notificato un provvedimento di autorizzazione a procedere, non poteva non sapere. Anzi sapeva, dicono le magistrate, ciò che stava avvenendo sul territorio italiano: un torturatore libico, nei confronti di cui la Corte penale internazionale aveva chiesto un mandato d’arresto europeo, rischiava di tornare in libertà.

Quello che, alla fine, è accaduto. «Deve escludersi che l’inerzia del ministro Nordio sia dipesa dalla mancanza di tempo sufficiente, ma piuttosto può fondamentalmente ritenersi che sia imputabile ad una scelta cosciente e volontaria».

Per le giudici non ci sono dunque dubbi: la scelta consapevole del ministro della Giustizia, accusato di peculato, omissione d’ufficio e favoreggiamento, sarebbe «avvalorata dalla circostanza che il ministro aveva dato disposizioni di bloccare ogni comunicazione con la Cpi e che anzi a monte tale direttiva era stata impartita in un primo momento per evitare finanche l’arrivo degli atti agli uffici tecnici del Dag (Dipartimento affari giustizia, ndr) che ciò non nondimeno si erano attivati per acquisirli di loro iniziativa, proprio perché preoccupati della necessità di adozione di provvedimenti urgenti da parte del ministro».

Il tribunale dei ministri ha emesso, contestualmente, lo stesso provvedimento di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Piantedosi e del sottosegretario con delega all’Intelligence Alfredo Mantovano,

IL VOLO

Nelle oltre novanta pagine di documentazione inviata al presidente della Camera (che domani procederà a inoltrarle alla Giunta per le autorizzazioni) molti i riferimenti alla capa di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, ma anche all’uso del Falcon 900, il volo di Stato con cui a gennaio scorso Almasri è stato rimpatriato.

E proprio sul Falcon, con il quale lo stato italiano ha riportato indietro il torturatore libico si concentrano le giudici. In particolare evidenziando che si configura anche il reato di peculato a carico del sottosegretario Alfredo Mantovano e del ministro, Matteo Piantedosi. «La motivazione dell'utilizzo del volo CAI per ragioni di sicurezza nazionale ha costituito, appunto, una mera copertura formale del fatto che l'aereo sia stato utilizzato e, con ciò, distratto e il carburante necessario impiegato per una finalità illecita, vale a dire per compiere il reato di favoreggiamento», scrivono le giudici. Il tribunale ha preso in considerazione anche l’ampia discrezionalità riconosciuta dalla normativa ai servizi segreti e, dunque, anche al Sottosegretario Mantovano nell'utilizzo dei voli di Stato per ragioni di sicurezza. Ma il problema è legato all’utilizzo di un bene pubblico, come l’aereo a disposizione dei nostri 007, collegato alla commissione di un reato. Il peculato si configura, infatti, quando il «pubblico agente» consente «a terzi l'utilizzo di un bene pubblico per finalità personali connesse alla commissione di un illecito penale», scrive il tribunale. Un altro aspetto preso in esame è collegato al possibile pericolo di ritorsioni ai danni di cittadini italiani ed interessi nazionali in Libia, un pericolo che poteva suggerire una scriminante, giustificazione, per le condotte messe in atto. Ma le giudici chiariscono che questo dato non emerge «dalle motivazioni espresse in alcun atto». Gli indagati parlano espressamente di «stato di necessità» solo nella memoria del 30 luglio scorso.

Per giungere a queste conclusioni le giudici fanno riferimento alle sommarie informazioni acquisite da una serie di persone ascoltate: dal capo dipartimento per gli Affari di Giustizia del ministero Luigi Birritteri, passando dal capo dell’Aise Giovanni Caravelli e il direttore del Dis Vittorio Rizzi e al capo della polizia Vittorio Pisani, fino alla “zarina” di via Arenula Giusi Bartolozzi, avvisata – si legge nelle carte – «dell'arresto telefonicamente la mattina del 19 gennaio 2025».

LE MAIL

In quella data la «Capo di Gabinetto, Bartolozzi, era stata avvisata della situazione urgente da gestire». Bartolozzi, a chi l’avvisava, rispose di «essere stata già informata dal Maeci». Poi la famosa mail in cui la zarina invita i suoi interlocutori «al massimo riservo e a comunicazioni su Signal».

Birritteri, inoltre, «aggiungeva che avevano predisposto I’atto per il Ministro. Non sapeva se il Ministro fosse in ufficio nei giorni 20 e 21 e ribadiva che la predisposizione della bozza era stata una sua autonoma iniziativa, pur non richiesta dal Capo di Gabinetto, per offrire il loro supporto tecnico, affinché il Ministro fosse nelle condizioni di risolvere il problema. Ciò nondimeno, egli non aveva avuto alcuna spiegazione né dal Capo di Gabinetto, né tanto meno dal Ministro, in ordine alle ragioni per cui non aveva ritenuto di firmare la bozza, né di dare risposta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma». Perché non l’avevano fatto?

E ancora. Ecco cosa emerge da una mail di Birritteri: «Concordo su una prima valutazione (fatti salvi i dovuti approfondimenti) inerente l'irritualità della procedura che sinora non vede coinvolto il Ministero della giustizia come autorità centrale competente domani faremo le nostre valutazioni sulla base della documentazione che ci verrà eventualmente trasmessa. Legge in copia il capo di gabinetto sia per doverosa informazione sia perché eventuali necessità di adozione di provvedimenti urgenti nella specifica materia ci vedono privi di delega come già da me evidenziato anche al capo Gab in precedenti comunicazioni inerenti i mandati di arresto spiccati dalla CPI a carico di alcune autorità della Federazione Russa. Potrebbe, dunque, emerge la necessità di atti urgenti a firma dell'On. Ministro. Sentiamoci ove dovessero emergere ulteriori elementi ovvero una qualunque necessità urgente in modo da assicurare al ministro ogni doveroso supporto tecnico. Saluti cari e buona domenica». A questa e-mail aveva risposto alle successive ore 15:29 Bartolozzi, scrivendo, come detto: «Ero stata informata».

Le giudici concludono in maniera inequivocabile: «I Ministri Nordio e Piantedosi, sia il Sottosegretario Mantovano erano perfettamente consapevoli del contenuto delle richieste di cooperazione inviate dalla Cpi e, in particolare, del mandato di arresto spiccato nei confronti dell'Almasri».

© Riproduzione riservata