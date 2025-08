Il tribunale dei ministri archivia la posizione di Meloni ma chiede l’autorizzazione a procedere per i tre membri del governo indagati. Reati ipotizzati sono concorso in favoreggiamento e peculato. La lettera di «profondo ringraziamento» dei libici alla premier

«La presidente del Consiglio era stata sicuramente informata», ma «non compare alcun dettaglio o elemento valutabile circa la portata, natura, entità e finalità dell'informazione, specie sotto il profilo della sua condivisione delle "decisioni" adottate».

È quanto si legge nelle due pagine del decreto di archiviazione sulla posizione della premier Giorgia Meloni per il caso Almasri.

Per la stessa vicenda riguardante il torturatore libico rimpatriato a gennaio scorso su un volo di Stato nonostante il mandato d’arresto europeo diramato dalla Corte penale internazionale i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, insieme al sottosegretario delegato alla sicurezza Alfredo Mantovano, hanno invece ricevuto un provvedimento diametralmente opposto: la richiesta di autorizzazione a procedere.

Questa, dunque, la decisione del tribunale dei ministri che ha inoltrato il “fascicolo” sui quattro indagati eccellenti al procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi a cui ora spetta il compito di trasmettere l’intero incartamento al Senato.

Il decreto

A “salvare” la presidente, in base a quanto emerge dalle carte giudiziarie, anche le dichiarazioni del «prefetto Caravelli» che ha riferito che Meloni fosse al corrente della vicenda ma probabilmente non nei minimi dettagli.

Il passaggio più rilevante del decreto di archiviazione è tuttavia un altro. Si tratta della «nota delle autorità libiche (indirizzata all’esecutivo Meloni, ndr) contenente un profondo ringraziamento con riferimento alla vicenda Almasri».

Le giudici Maria Teresa Cialoni, Donatella Casari e Valeria Cerulli scrivono che neanche quella «nota di ringraziamento può costituire un dato probatorio univoco in quanto nel linguaggio protocollare i sensi di ringraziamento di un Paese verso un altro non possono che essere espressi nei riguardi della massima Autorità di Governo del Paese ringraziato, a prescindere da ciò che è stato materialmente fatto e da chi ne abbia consentito la realizzazione».

In assenza, pertanto, del «concorso morale», e di «elementi indiziari non dotati di gravità, precisione e concordanza», la decisione del tribunale dei ministri è stata, quindi, quella di archiviare. A comunicarlo, ieri, in serata, sui suoi social, la stessa premier. L’atteggiamento quello “vittimistico” che fa pensare a un deja-vu e al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso della vicenda Open Arms. Lo stesso leader del Carroccio, dopo la notizia, ha chiosato: «Avanti insieme e a testa alta. Non ci fermeremo».

Meloni parla di decisione «assurda» in riferimento a quanto stabilito su Nordio, Piantedosi e Mantovano, ma in realtà sa bene che i tre del suo governo rischiano poco: il provvedimento che li riguarda non è un atto di rinvio a giudizio, ma una richiesta di autorizzazione a procedere indirizzata al Senato e che quindi il Senato, la maggioranza, dovrà votare.

Le parole di Meloni

«I giudici hanno archiviato la mia sola posizione, mentre dal decreto desumo che verrà chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Piantedosi e Nordio e del sottosegretario Mantovano. Nel decreto si sostiene che io “non sia stata preventivamente informata e (non) abbia condiviso la decisione assunta”: e in tal modo non avrei rafforzato “il programma criminoso”», ha dichiarato Meloni.

«Si sostiene pertanto che due autorevoli ministri e il sottosegretario da me delegato all’intelligence abbiano agito su una vicenda così seria senza aver condiviso con me le decisioni assunte. È una tesi palesemente assurda. A differenza di qualche mio predecessore, che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari, rivendico che questo Governo agisce in modo coeso sotto la mia guida: ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata. È quindi assurdo chiedere che vadano a giudizio Piantedosi, Nordio e Mantovano, e non anche io, prima di loro», ha continuato la premier.

«Nel merito ribadisco la correttezza dell’operato dell’intero Esecutivo, che ha avuto come sola bussola la tutela della sicurezza degli italiani. L’ho detto pubblicamente subito dopo aver avuto notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati, e lo ribadirò in Parlamento, sedendomi accanto a Piantedosi, Nordio e Mantovano al momento del voto sull’autorizzazione a procedere».

Intanto, ora la procura di Roma, letti gli atti del collegio, potrebbe decidere di aprire un fascicolo d’indagine nei confronti dei membri laici dei ministeri che, in qualche modo, sono stati coinvolti nella vicenda relativa al torturatore libico. Sull’Italia grava anche il fascicolo nei confronti dell’Italia per accertarne ogni eventuale responsabilità.

