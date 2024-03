In base a quanto scrive l’Ansa, Verdini è in attesa dell'eventuale via libera della Procura di Roma sulla richiesta. Secondo l’accusa Verdini, da consulente, sarebbe riuscito a garantire alle aziende l’accesso a informazioni riservate sui bandi di gara, così da “favorire” i clienti che partecipavano ai bandi

Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, ha chiesto il patteggiamento di una pena a 2 anni e 10 mesi nell'ambito dell'indagine sulle commesse in Anas in cui è accusato di corruzione e turbativa d'asta. In base a quanto scrive l’Ansa, l'indagato è in attesa dell'eventuale via libera della Procura di Roma sulla richiesta.

Nelle scorse settimane i pm, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo, avevano chiesto ed ottenuto per Verdini e altri indagati, tra cui Fabio Pileri socio del figlio dell'ex parlamentare nella società Inver, il giudizio immediato.

L’inchiesta

L’indagine è iniziata lo scorso maggio. A luglio la Guardia di finanza aveva effettuato alcune perquisizioni nell’abitazione del figlio dell’ex senatore, a capo di Inver, e negli uffici della società di lobbying, che offre consulenze ad aziende che partecipano a gare indette per l’appalto di lavori pubblici.

Secondo l’accusa Verdini, da consulente, sarebbe riuscito a garantire alle aziende l’accesso a informazioni riservate sui bandi di gara, così da “favorire” i clienti che partecipavano ai bandi.

La documentazione riservata, come i dati sui capitolati di appalto, sarebbe stata veicolata allo stesso Verdini da un gruppo di alti dirigenti dell’Anas, indagati anche loro nel procedimento. Mentre i vertici della società sarebbero del tutto estranei alle indagini.

