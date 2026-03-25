Caso Delmastro, chiami Bisteccheria e risponde Caroccia. Il giallo del cellulare

Il numero del ristorante di proprietà di Delmastro è lo stesso della moglie del prestanome dei boss. Il locale del politico apprezzato anche da membri dei Casamonica

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Non c’è solo il logo, non c’è solo l’oste, c’è anche un numero di telefono che fa da ponte tra la storia criminale del ristorante Baffo, sequestrato dai pm dell’Antimafia, e quella della Bisteccheria d’Italia riconducibile all’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Domani ha scoperto un nuovo legame tra le due attività. Vuoi comprare una bistecca? Puoi ordinarla tramite WhatsApp, digitando il numero del ristorante di via Tuscolana 452. Quel numero, però, non è semplicem