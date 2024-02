«Ho raccontato nei dettagli» il caso di Ilaria Salis alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Le ho detto che la magistratura non dipende dal governo, ma dal Parlamento. L'unica cosa di cui sono legittimato a fare è fornire i dettagli del suo trattamento» in carcere «ed esercitare un’influenza perché abbia un equo trattamento». Così il premier ungherese Viktor Orbàn ha raccontato ai cronisti dell’incontro di un’ora avuto a Bruxelles con la premier Meloni.

I due si trovano a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo straordinario sulla revisione del bilancio comunitario pluriennale. L’incontro, avvenuto all’hotel Amigo, è stato l’occasione per discutere della detenzione dell’italiana Ilaria Salis in carcere dal febbraio del 2023 e recentemente apparsa in udienza in tribunale con mani e piedi incatenati. Immagini che hanno provocato l’indignazione pubblica e la preoccupazione per le sue condizioni di detenzione.

Cosa ha detto Orbàn

«Ho chiarito che nel sistema ungherese il pubblico ministero non appartiene al governo, appartiene al Parlamento. Quindi non posso assolutamente influenzare il pubblico ministero. Il sistema giudiziario è totalmente indipendente dal governo. L'unica cosa in cui posso essere a sua disposizione è l'ambiente del detenuto. È lì che ho un'influenza legittima per garantire che debba essere fornito un trattamento equo. E prometto che verrà fornito un trattamento equo. Che tutti i diritti siano garantiti», ha detto Orbàn.

«Ilaria Salis ha potuto fare telefonate e non è stata isolata dal mondo, non è corretto dire così».

© Riproduzione riservata