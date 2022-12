A pochi giorni dalle dimissioni dell’intero cda della Juventus, prosegue la vicenda giudiziaria. La procura di Torino ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente Andrea Agnelli e per altre 11 persone. Inoltre è stato richiesto il rinvio a giudizio anche per la società Juventus.

Le indagini

L’inchiesta, chiamata “Prisma”, si riferisce ai conti del club bianconero. L’atto riguarda tra gli altri anche Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Pavel Nedved, tutti dimissionari. È stata stralciata invece la posizione degli ex tre sindaci. L’accusa è di false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ostacolo alle autorità di vigilanza. La chiusura delle indagini è stata notificata lo scorso 24 ottobre. La richiesta del pm dovrà ora essere valutata da un giudice.

L'inchiesta, avviata nel novembre di un anno fa, riguarda i bilanci di tre annualità – 2019, 2020, 2021 –, per i quali l’accusa ipotizza plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia Covid.

