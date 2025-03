Luca Casarini, attivista della ong Mediterranea Saving Humans, vuole andare avanti. «Non basta sapere che ad averci spiato siano stati i servizi segreti. Ora vogliamo conoscerne i motivi. Perché l’hanno fatto?». Con Domani Casarini commenta gli ultimi sviluppi sul caso Paragon e annuncia le prossime mosse che ha intenzione di intraprendere a livello legale. «Avevamo già presentato una denuncia - continua l’attivista -. Ora la integreremo: denunceremo anche per abuso di potere».

Perché questa scelta?

Perché noi di Mediterranea non ci sentiamo minare la sicurezza nazionale. Né agiamo per finalità terroristiche. Le due ragioni per cui, per legge, possono essere avanzate richieste di intercettazioni preventive. Posto che la ong agisce per fini solidaristici, vorremmo capire cosa abbia spinto gli 007 a utilizzare il software Graphite contro di noi. Confido moltissimo nel lavoro delle procure.

Lei un’idea se l’è fatta?

Sì. Credo che la volontà del governo, che ha rapporti con la Libia, potrebbe essere quella di depotenziare il lavoro della Corte penale internazionale con cui noi di Mediterranea collaboriamo: stiamo raccogliendo materiale da inviare alla stessa Cpi coi nomi e i cognomi dei torturati in Libia e di coloro che sono stati deportati in Tunisia. Ricordiamo che l’Italia è il paese che ha rimpatriato su un volo di Stato il generale Almasri: in pratica lo ha accompagnato a casa nonostante il mandato d’arresto della Corte penale internazionale.

Cosa prova? È indignato?

Sul caso Paragon l’indignazione si è trasformata in soddisfazione. Li abbiamo beccati con le mani nel sacco. E se Mediterranea è un problema di sicurezza nazionale secondo chi rimpatria un torturatore (Almasri, ndc), allora va bene. Cioè se per chi governa il problema sono gli attivisti e non i generali libici, macchiatisi di innumerevoli crimini, vuol dire che la ong sta facendo la cosa giusta.

E continuerete a farla?

Sempre. Ho già quattro inchieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ecco credo sia significativo che, stavolta, a differenza del passato, siano state fatte intercettazioni preventive: sono quelle che non possono essere usate nei processi. Probabilissimo che le testimonianze contro i libici che stavamo e stiamo raccogliendo fossero ciò che chi ha consentito l’uso di Graphite su di noi volesse fortemente monitorare. Perché lo capiremo anche grazie al lavoro delle procure.

I misteri non finiscono qui.

No. Bisognerà anche capire se ci sono incongruenze tra le dichiarazioni di Alfredo Mantovano al Copasir, al quale ha parlato di correttezza nelle procedure relative alla richiesta di intercettazioni, e quelle rese dal procuratore generale presso la corte d’appello di Roma Giuseppe Amato. Il procuratore ha effettivamente detto di aver ricevuto e autorizzato queste richieste? E per chi? Anche per il giornalista Francesco Cancellato? Quello del direttore di Fanpage è poi un caso ancora più oscuro: su chi lo abbia spiato la verità non è ancora emersa.

Su di voi attivisti però sembra si sia riusciti a mettere un primo punto.

Ho l’impressione che il governo si sia trovato un po’ con le spalle al muro. Il lavoro serrato delle cinque procure (coordinate dalla Dna, ndc) presso le quali abbiamo presentato denuncia è un dato importantissimo: prima o poi gli inquirenti sarebbero giunti alle stesse conclusioni. E poi c’è stata una grande mobilitazione giornalistica e civile (basti anche pensare ai ricercatori di Toronto di Citizen Lab), che non ha mai smesso di chiedere risposte su questa faccenda. Zone buie dovranno ancora essere illuminate, prossimamente saremo in audizione anche al Parlamento europeo: spero che questa mobilitazione non venga meno.

