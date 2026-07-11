Caso Ranucci-Lavitola, l’«intermediario» Tavares: «Stronzate, non sono terrorista. Tornerò in Italia»

Dal Camerun risponde alle domande di Domani l’uomo che avrebbe fatto da collegamento tra Lavitola e i quattro esecutori materiale della bomba a Ranucci: «Non so manco dove abita»

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La sua compagna è stata sentita dai pm di Roma e la sua casa in provincia di Napoli perquisita. Nel frattempo Clesio Gomes Tavares, ritenuto dagli inquirenti l’intermediario tra il presunto mandante della bomba a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola, e i quattro esecutori materiali, si trova all’estero. In Africa, secondo i magistrati capitolini, l’avrebbe spedito lo stesso Lavitola, assicurandogli assistenza legale. Tavares, come si sta in Camerun? Cosa? In Italia lei è accusato dell’attentato al