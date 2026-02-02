Razza poltrona

Casse private: Enasarco dice addio all’Adepp

Stefano Iannaccone
02 febbraio 2026 • 07:00

Tra le ipotesi che circolano intorno alla rottura c’è la costituzione di un’associazione “parallela” fondata dalle casse dissidenti rispetto all’Adepp

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

C’è un gran fermento, per non dire nervosismo, nel mondo delle casse previdenziali. E l’Adepp, l’associazione degli enti di previdenza privati, presieduta da Alberto Oliveti, rischia ora un’emorragia di iscritti. Il consiglio di amministrazione di Enasarco (l’ente dei professionisti dell'intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza) ha infatti deliberato l’addio da Adepp, facendo un bel po’ di rumore nell’ambiente, visto il peso specifico. I motivi? L’ent

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.