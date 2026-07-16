Castellucci condannato a 12 anni, ma non basta per far dimenticare l’orrore del Ponte Morandi

Secondo le indagini della Gdf e le ammissioni di qualche testimone, l’allora amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, «faceva utili anziché monitoraggio e manutenzioni». La sentenza somma complessivamente 115 anni di carcere per 32 dei 57 imputati. Ma conta pure 25 assoluzioni. Occorrerà ora leggere le motivazioni

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Genova – Forse non sono bastati quasi 3 anni di indagini, quattro di dibattimento e 64 terabyte di informazioni investigative per dare giustizia alle famiglie delle 43 vittime del Ponte Morandi. Neppure 284 udienze e quasi 300 testimoni che hanno sfilato sotto la tensostruttura allestita in piena emergenza Covid nell’atrio di palazzo di giustizia di Genova. E forse non è sufficiente neanche questa sentenza che somma complessivamente 115 anni di carcere per 32 dei 57 imputati. Ma conta pure 25 as